БО «100% Життя» — найбільша пацієнтська організація в Україні

Благодійна організація «100% Життя» повідомила про затримання працівниками Мукачівського ТЦК та СП водія вантажівки з ліками для ВІЛ-інфікованих. 23-річного хлопця відправили проходити військово-лікарську комісію і ліки вчасно не потрапили до Івано-Франківська і Тернополя. У Закарпатському ОТЦК відповіли, що у водія не було військово-облікових документів і йому виписали повістку за місцем проживання у Києві.

Про інцидент 30 травня розповів керівник БО «100% Життя» Дмитро Шерембей. 23-річний водій логістичної компанії «Фармасофт» віз АРВ-терапію в Івано-Франківськ і Тернопіль для пацієнтів з ВІЛ, які потребують щоденного лікування. На посту у Нижніх Воротах фуру зупинили працівники Мукачівського ТЦК та СП і почали перевіряти у водія документи.

«Він повідомив, що везе ліки і важливу деталь – при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались. Персонал ТЦК проігнорував не тільки вік чоловіка, який згідно законів не є призовним, але і той факт, що при зупинці роботи рефрижератора, або при повному використанні палива, ліки можуть зіпсуватись. За 4 години, під конвоєм, водія змусили пройти ВЛК і вручили повістку з вимогою явитись з речами в Мукачівський військомат на наступний день», – написав Дмитро Шерембей у Facebook, зазначивши, що понад шість годин лікарські засоби знаходились в машині без водія і 29 травня вантаж не доїхав до місця призначення.

На Закарпатті водієві з Києва виписали повістку

У Закарпатському ОТЦК та СП відповіли, що у 23-річного водія вантажівки не було при собі військово-облікових документів і його відправили уточнювати дані.

«Згідно чинного законодавства чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи. Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання», – повідомили у ТЦК.

Після інциденту водій повернувся до Києва, де проживає. У «110% Життя» закликали міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка спільно із командуванням Сухопутних військ ЗСУ розробити алгоритм, який забезпечить безперешкодну роботу водіїв медичних і гуманітарних вантажів.

Додамо, що БО «100% Життя» (раніше ЛЖВ) — найбільша пацієнтська організація в Україні. Мережа працює з 2001 року та надає послуги понад 190 тис. пацієнтів, 90 тис. з яких живуть з ВІЛ.