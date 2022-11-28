Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила перейменувати назву хвороби мавпячої віспи, яка англійською звучить як Monkeypox, на mpox після отримання скарг про те, що нинішня назва хвороби є «расистською та стигматизуючою», повідомляє Sky News.

Варіант mpox запропонувала організація чоловічого здоров’я REZO, і її директор сказав, що видалення образу мавп допомогло людям серйозно поставитися до надзвичайної ситуації. Водночас ВООЗ все ще деякий час використовуватиме стару назву.

«Обидві назви використовуватимуться одночасно протягом одного року, поки назву «мавпяча віспа» буде поетапно припинено», – додали в ВООЗ.

Нині ж, за даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад 80 000 випадків захворювання на мавпячу віспу, а також підтверджено вже 55 смертей від хвороби.

Раніше цього місяця вчені виявили, що передача хвороби може відбуватися за чотири дні до появи будь-яких симптомів.

Мавпяча віспа – це віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність і легші симптоми.