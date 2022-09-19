У понеділок, 19 вересня, в Україні офіційно був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що до лікарні хворий потрапив із підвищеною температурою, висипом на обличчі, ротовій порожнині та руках. За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня, але до лікарів він звернувся лише кілька днів тому.

«Закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку», – закликали у МОЗ.

Більше інформації про пацієнта у МОЗ не повідомили.

Нагадаємо, що перший випадок цього захворювання зареєстрували 15 вересня. У МОЗ зазначили, що, за попередніми даними, між собою ці випадки не пов’язані.

У МОЗ розповіли, що у липні в Україну доставили ПЛР-тести для проведення щонайменше 5 тисяч досліджень для діагностики захворювання. Наразі є можливість виявляти вказане захворювання в кожному з регіонів України.

Нагадаємо, віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. До основних симптомів віспи мавп належать: гарячка, головний біль, міалгія (біль у м'язах), біль у спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладення носа, кашель, висип у вигляді пухирців. Іноді спочатку може з’явитися висип, а потім – інші симптоми, деякі хворі можуть мати лише висип. Зазвичай використовують симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне), захворювання триває від двох до чотирьох тижнів. При складніших випадках хвороба може мати серйозні наслідки, а хворий – потребувати госпіталізації. У групі підвищеного ризику є вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

До 2022 року віспу мавп фіксували у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж понад половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку. У кінці липня у Бразилії та Іспанії зафіксували перші смерті від мавпячої віспи.

Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені.