Шанси поширення мавпячої віспи в Україні дуже малі – зокрема через те, що шляхів передачі вірусу не так багато, як було з Covid-19, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, поки що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

«Шанси поширення територією України мавпячої віспи є дуже малі. Україна не є країною для транзиту до країн Африки, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів не багато, і шлях передачі вірусу не такий простий, як при коронавірусі», – сказав він у вівторок, 24 травня, в ефірі національного телемарафону, повідомила «Українська правда».

Кузін також наголосив, що якщо українці інфікуються за кордоном, то система охорони здоров'я має відповідні вказівки, як діагностувати випадки захворювання.

«Ми налагодили обмін інформацією епідеміологів України з Європейським Союзом, усі підозрілі випадки розслідуватимуть», – додав головний санітарний лікар.

Наразі у світі зареєстровано 258 випадків захворювання на мавпячу віспу – 171 підтверджених, і 87 – підозр на захворювання.

«Ми зараз перебуваємо на етапі готовності та моніторингу ситуації. Станом на сьогодні випадків захворювання в Україні немає», – сказав він.

Також Кузін зауважив, що вірус мавпячої віспи є стабільним і не так швидко мутує порівняно з Covid-19, а перебіг хвороби – значно легший, ніж у натуральної віспи. Тому для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт із хворим.

Детальніше про мавпячу віспу читайте у нашій статті.