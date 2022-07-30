Наразі ВООЗ повідомляла про п’ять підтверджених смертей від віспи мавп, усі вони були зафіксовані в Африці

У Бразилії зафіксували перший летальний випадок від мавпячої віспи. Про першу смерть через віспу мавп за межами африканського континенту Бразилія повідомила у п’ятницю, 29 липня.

За інформацією Reuters, повідомлення з’явилося за деякий час до того, як цього ж дня також першу смерть у Європі від спалаху хвороби підтвердила Іспанія. Щоправда, зазначається, що влада Іспанії не відразу оприлюднила подробиці про особу, яка померла від мавпячої віспи.

У Бразилії жертвою став 41-річний чоловік, який, за даними міністерства охорони здоров'я, також страждав на лімфому і мав ослаблену імунну систему.

«Супутні захворювання погіршили його стан», – заявили в міністерстві. Також там повідомили, що пацієнт був госпіталізований у південно-східному місті Белу-Оризонті та помер від септичного шоку після того, як був доставлений у відділення інтенсивної терапії.

За даними Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO), Бразилія, разом зі США та Канадою, є однією з найбільш уражених віспою мавп країн в Америці, де на сьогоднішній день зареєстровано понад 5 тис. випадків.

Зазначається, що перша смерть від віспи мавп в Америці сталася менше ніж через тиждень після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про спалах хвороби. Наразі ВООЗ повідомила про п’ять підтверджених смертей від віспи мавп, усі вони були зафіксовані в Африці.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, на думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, шанси поширення мавпячої віспи в Україні дуже малі.