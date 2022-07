Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус оголосив, що спалахи мавпячої віспи у низці країн є надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

«Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення», – наголосив голова ВООЗ.

