Визначення «надзвичайною ситуацією» є найвищим попередженням, яке може видати ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус оголосив, що спалахи мавпячої віспи у низці країн є надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

«Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення», – наголосив голова ВООЗ.

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"For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern."-@DrTedros pic.twitter.com/qvmYX1ZBAL — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

Це означає, що, країни світу зобов'язані оперативно реагувати на оголошення ВООЗ щодо цього захворювання.

Визначення «надзвичайною ситуацією» є найвищим попередженням, яке може видати ВООЗ.

Це вже сьоме таке оголошення з 2009 року, останнє – щодо коронавірусу у 2020 році. Наразі у світі є лише дві інші триваючі надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя – пандемія коронавірусу та зусилля з викорінення поліомієліту.

Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці. Заразитися цієї хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп. На їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо, пише «Бабель».

Фіксувати спалах мавпячої віспи серед людей почали у травні 2022 року. Наразі від її спалаху серед людей найбільше постраждали країни Європи, випадки також були зареєстровані в США, Канаді, Австралії, Нігерії, Ізраїлі, Бразилії та Мексиці.

За даними ВООЗ, з 1 січня по 20 липня 2022 року зафіксовано 14 533 підозр на зараження та підтверджених випадків мавпячою віспою, зокрема 5 летальних (3 смерті в Нігерії та 2 — у Центральноафриканській Республіці). Загалом зареєстровано понад 16 тисяч випадків із 75 країн і 5 смертей.

У 2022 році захворювання зафіксували у 72 країнах по всьому світі. Наразі поширення мавпячої віспи відбувається у країнах, де раніше не повідомлялося це захворювання. Найбільша кількість випадків зареєстрована в країнах європейського та американського регіонів ВООЗ. Для порівняння: на початку травня 2022 року було зафіксовано 3040 випадків у 47 країнах.

Більшість зареєстрованих випадків мавпячої віспи наразі припадає на чоловіків, які мають секс з чоловіками, та у міських районах. Були також випадки зараження дітей без відомого епідеміологічного зв’язку з іншими випадками. Низка випадків була зареєстрована серед медпрацівників, пише «Громадське».