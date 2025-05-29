Доктор Гілл (ліворуч) та доктор Нассірі, які пересадили сечовий міхур

Хірурги в Південній Каліфорнії провели першу трансплантацію сечового міхура людині. Вони пересадили донорський орган 41-річному чоловікові, який страждав на рідкісний рак нирок та сечового міхура. Після цієї трансплантації є надія, що перелік органів, які можна пересаджувати, збільшиться.

Наразі пацієнтам, яким видалили сечовий міхур, для сечовидільної функції «перепрофільовують» кишківник або встановлюють штучні сечоприймачі. Та переважній більшості людей це спричиняє серйозні ускладнення в роботі нирок і системи травлення. Тож операція американських хірургів дає надію на порятунок людям з виснажливими захворюваннями сечового міхура, повідомили в Українському центрі трансплант-координації з посиланням на Surl.li.

Пацієнтом американських хірургів був 41-річнимй Оскар Ларраінзар, батько чотирьох дітей. У нього видалили нирки та сечовий міхур, а багаторічний діаліз почав давати збій, рідина почала накопичуватися в організмі. Лікарі дійшли висновку, що єдиним порятунком для пацієнта є лише трансплантація донорських нирки та сечового міхура.

Експериментальну трансплантацію провели у травні. Хірурги дуже ретельно працювали над забором донорського міхура, аби максимально зберегти запас кровоносних судин. Операція з пересадки тривала протягом 8 годин.

Пацієнт ще проходить реабілітацію в лікарні, але лікарі вже відзначають позитивну динаміку: нирка працює, бо зменшився рівень креатиніну. Чоловік почав відчувати позиви до сечовипускання і спорожняти сечовий міхур природним шляхом.

Ця пересадка є стартом клінічного випробування нового методу – американські трансплантологи планують провести пересадку сечового міхура ще чотирьом пацієнтам. Але вони вже назвали цей результат надією для тисяч людей, для яких відкриваються двері до допомоги, якої раніше не було.

Найчастіше у світі пересаджують нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу. Трансплантологи уже вміють замінити обличчя, кінцівки, кишківник, статеві органи. В Україні проводять трансплантацію нирок, серця, печінки, підшлункової залози, легень.