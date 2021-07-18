У понеділок, 19 липня, у Львові стартує унікальний освітній та культурний проект – перша Органна резиденція. З 19 до 25 липня у стінах Львівського органного залу зберуться музиканти з різних куточків України, щоб ділитися досвідом, удосконалюватися та збагачувати органні традиції.

Львівська органна резиденція – це комплексна навчальна програма для органістів, покликана надати нового дихання органному виконавству. Проект передбачає проведення спеціалізованих майстер-класів, публічних подій, відкритих лекцій та концертів. Резиденція проводиться за підтримки Львівської міської ради в рамках програми «Львів 2020: Фокус на культуру».

Про те, що саме, вивчатимуть учасники Резиденції, про свої очікування та про стан органного мистецтва в Україні розповіли викладачі резиденці – Галина Булибенко, Улла Кріґул, Міхал Шостак, а також координаторка проекту, солістка Львівського органного залу Надія Величко.

Галина Булибенко – професорка, керівниця органного класу Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, Заслужена діячка мистецтв України, лауреатка І Національного конкурсу органістів України.

Галина Булибенко викладає орган у Національній музичній академії у Києві. Наразі це єдине місце в Україні, де можна отримати вищу освіту за фахом «орган». Серед учнів та випускників Галини Булибенко багато лауреатів та дипломантів міжнародних конкурсів органістів, заслужених артистів України.

«Половина студентів, яких я виховала, сьогодні працюють виконавцями та викладачами з органу за кордоном: в Німеччині, Голландії, Португалії, Іспанії, США, Італії та інших країнах світу. Хоча я вважаю, що у нас органістів не вистачає», – ділиться професорка.

Галина Булибенко вважає, що Львівська органна резиденція буде корисною перш за все тим, що молоді органісти зможуть тут отримати реальний досвід виступу на великій сцені. Кожен орган – унікальний. Тому органіст має вміти адаптуватися до кожного інструмента.

«Орган у Львові – непростий навіть для професіоналів. Зіткнення з дуже вологою акустикою залу та великим запізненням звуку потребують певних навичок і вимагають від органіста деякої перебудови своїх уявлень. Думаю, що для молодих виконавців, особливо "новеньких", це буде дуже не просто. Сьогодні в Україні, на жаль, дуже рідко проводяться такі заходи, як Львівська органна резиденція», – пояснює викладачка.

Разом з органісткою з Естонії Уллою Кріґул Галина Булибенко вестиме в рамках Резиденції майстер-класи з виконавства. На них молоді органісти працюватимуть над органними творами, щоб відшліфувати свою майстерність. Найбільш цікаві виконання прозвучать на заключному ґала-концерті.

«Я дуже люблю орган і хочу, щоб якомога більше людей долучилися до нього. Цей інструмент лікує душу. Тому, чим більше людей будуть слухати цей інструмент, вчитися грати на ньому, і чим більш професійним буде виконавський рівень наших органістів, тим краще буде для України», – ділиться своїми думками органістка.

«Так склалося, що в українській органній освіті немає середньої ланки, тобто орган викладається тільки у вищих навчальних закладах. Його нема ні в музичних школах, ні в музичних училищах нашої держави. Я вважаю це великою помилкою. Саме тому мені хочеться бути корисною і поділитися з ними знаннями, щоб наше мистецтво зберігало високий рівень. Я вважаю, що кожному виконавцю дуже важливо пам’ятати про свою відповідальність перед слухачами, тому що на кожному концерті відбувається не тільки формування слухацьких музичних смаків, але в якійсь мірі змінюється стан їх душі − лікувальний ефект музики ще ніхто не відміняв».

Улла Кріґул – одна з найвидатніших органісток Естонії свого покоління Улла Кріґул вчилася грі на фортепіано та органі в Естонії та Австрії. Вона виступала в якості солістки та камерної виконавиці в усіх основних естонських церквах, брала участь у міжнародних органних фестивалях, а також давала концерти в Фінляндії, Австрії та Швеції.

Улла Кріґул буде проводити уроки для учасників резиденції. На своїх заняттях обіцяє передати власний досвід та зберегти індивідуальність кожного з учасників.

«Я вже давно проводжу майстер-класи для органістів, але частиною такого масштабного навчального проекту стала вперше. Вважаю, що молодим учасникам дуже пощастило. Я би хотіла, щоб у мене була можливість взяти участь у чомусь подібному в свої молоді роки», – ділиться органістка.

За її словами, в Естонії, не так багато молоді вчиться грати на органі.

«Навчання займає багато часу, і врешті-решт шанс працювати в цій галузі не надто високий. Естонія – невелика країна, місць для роботи не надто багато, концертуючий органіст нерідко змушений працювати також на інших теренах», – каже вона.

«Я думаю, причиною значного зменшення популярності професії органіста є радянський період нашої історії, коли церква була під забороною. Багато хороших органістів були змушені переїхати в малі села, щоб продовжувати грати на органі, оскільки в місті їм це забороняли», – додає музикантка.

Сьогодні, щоб стати органістом в Естонії, потрібно почати навчання в дитячій музичній школі або в консерваторії, а потім продовжити навчання в Естонській музично-театральній академії (EMTA). Багато піаністів перепрофілюються в органісти, навчаючись за цією спеціальністю в EMTA.

Також у рамках Резиденції Улла Кріґул дасть сольний концерт 21 липня в Органному залі. Це вже далеко не перший виступ естонської органістки у Львові. Міхал Шостак – органіст, доцент Університету соціальних наук у Варшаві, захистив дисертацію на тему «Французькі симфонічні органи та органна музика».

Міхал Шостак неодноразово брав участь у освітніх проектах, наприклад, у Нігерії у співпраці з Королівським коледжем церковної музики з Великобританії.

У Львівській органній резиденції буде виконувати подвійну роль – коуча та виконавця.

«Я буду працювати з учасниками над творами, які вони підготували, над удосконаленням техніки та інтерпретації. А також дам кілька порад з імпровізації. Адже імпровізація є дуже важливою сферою для кожного органіста, яка може принести багато задоволення та міцний контакт з аудиторією», – розповів польський органіст.

Також він проведе дві лекції-бесіди з молодими органістами, зокрема про митців-менеджерів.

«Цю тему я досліджую як доцент Університету соціальних наук у Варшаві. Особливо хочу наголосити на тому, як знайти та розвинути нашу творчу особистість та типи творчих особистостей», – зазначив Міхал Шостак.

Він дуже чекає на початок занять у Резиденції, щоб познайомитися з молодими виконавцями та поділитися своїм досвідом, а також надихнутися їхніми мріями.

Міхал Шостак дасть сольний концерт у рамках Органної резиденції 23 липня. Його виступ поділений на дві частини: класичні твори та імпровізації. Особливим подарунком слухачам Органного стане імпровізація на українські теми.

Надія Величко – координаторка проекту, органістка, солістка Львівського органного залу.

24 липня Надія Величко в рамках Органної резиденції дасть сольний концерт «Органна музика Скандинавії» з оновленою програмою. Більшість творів з неї львів'яни почують вперше. Ідея такого концерту з'явилася у виконавиці після минулорічних гастролей у Швеції, в місті Мальмо. Там у Сент-Йоханес кірсі львівська органістка виконувала музику українських композиторів.

«Скандинавська музика, як на мене, має якийсь особливий сентимент, легкий сум. Саме в цих творах прослідковуються фолкові мотиви народів Скандинавського півострова», – резюмує органістка.

Фото Львівського органного залу