Після пересадки трахеї у пацієнтки не було ускладнень і ознак відторгнення органа

У штаті Нью-Йорк команда хірургів з клініки Mount Sinai провела першу у світі трансплантацію трахеї. Це досягнення у майбутньому може врятувати життя тисяч пацієнтів з вродженими дефектами трахеї, невиліковними захворюваннями дихальних шляхів, опіками, пухлинами або ушкодженнями трахеї після коронавірусу. Досі не було довготривалих методів лікування пацієнтів з пошкодженням трахеї і щороку через це вмирали тисячі дорослих та дітей, повідомили 6 квітня на сайті лікарні Mount Sinai.

Трахея з'єднує гортань з легенями і відіграє важливу роль у нормальній роботі легенів, імунної системи та дихання. Хірурги раніше не могли пересадити цей орган в основному через складність забезпечення кровопостачання трахеї донора. Дослідження у цьому плані велися 30 років.

Першу у світі трансплантацію трахеї провели 13 січня. Операція тривала 18 годин. Пересадку проводила команда, до якої входило понад 50 фахівців.

«Уперше ми можемо запропонувати життєздатний варіант лікування пацієнтам із дефектами трахеї довгих сегментів, що загрожують життю, і це змінить стандарт лікування. Це особливо своєчасно, враховуючи зростаючу кількість пацієнтів з великими проблемами трахеї через інтубацію COVID-19», – повідомив хірург-вчений Ерік М. Генден, який вів операцію з пересадки трахеї.

Реципієнтом була 56-річна жінка, соціальна працівниця з Нью-Йорка. У неї були серйозні пошкодження трахеї через багаторазову інтубацію після нападу астми. Кілька невдалих хірургічних спроб відновити її трахею призвели до ще більшого ушкодження. Жінка дихала через трахеостомію (спеціальний отвір на шиї) і мала високий ризик задухи та смерті через прогресування захворювання дихальних шляхів та ймовірність колапсу трахеї.

Після пересадки трахеї у пацієнтки не було ускладнень і ознак відторгнення. Жінка вперше за багато років дихає через рот. Аале вона ще деякий час буде під наглядом лікарів.Її досвід використають для розробки програми трансплантації трахеї.