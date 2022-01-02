Переможцем стала композиція «Рандеву» Артема Пивоварова

Вперше за 19 років три перші позиції річного хіт-параду радіочарту FDR TOP-40 зайняли україномовні пісні. Про це йдеться на Facebook-сторінці FDR Media.

Переможцем стала україномовна версія пісні «Рандеву» Артема Пивоварова, яка є найротованішим радіотреком 2021 року на українських радіостанціях. Ця композиція очолила підсумковий річний рейтинг FDR TOP-40.

На другій сходинці опинилася дуетна пісня гурту КAZKA і співака ALEKSEEV «Поруч». Третє місце у хіт-параді зайняла ще одна пісня KAZKA – «М’ята».

У топ-40 найпопулярніших пісень українських радіостанций у 2021 році загалом увійшло 26 пісень українських виконавців, 24 з яких — українською мовою.

FTR Media щороку аналізує плейлисти українських радіостанцій і формує топ-40 найпопулярніших композицій. Річний список пісень 2021 року виглядає так:

1. АРТЕМ ПІВОВАРОВ — РАНДЕВУ

2. KAZKA & ALEKSEEV — ПОРУЧ

3. KAZKA — М’ЯТА

4. INNA — FLASHBACKS

5. THE HARDKISS & MONATIK — КОБРА

6. АРТЕМ ПІВОВАРОВ — ДЕЖАВЮ

7. DOTAN — NUMB

8. MINELLI — RAMPAMPAM

9. ОКЕАН ЕЛЬЗИ — БЕЗТЕБЕМЕНЕНЕМА

10. JASON DERULO — TAKE YOU DANCING

11. MELOVIN — І КРОВ КИПИТЬ

12. NK — ПОЧУТТЯ

13. WELLBOY — ГУСИ

14. TIESTO — THE BUSINESS

15. ATB, TOPIC, A7S — YOUR LOVE

16. BILLIE EILISH — ILOMILO-REMIX

17. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — НАВОРОЖИ

18. KALUSH — ЗОРІ

19. СКАЙ — ЛЕГКОВАЖНА

20. АНТИТІЛА — КІНО

21. В. КОЗЛОВСЬКИЙ — МАЛА ТАНЦЮЙ

22. МЯТА feat ХАС — ТУМАНИ

23. DOROFEEVA — GORIT

24. JUNONA BOYS — RELAX

25. TWOCOLORS — LOVEFOOL

26. NK — КРАСНОЕ ВИНО

27. IMAGINE DRAGONS — FOLLOW YOU

28. АНТИТІЛА — МАСКАРАД

29. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — Я БИ ЧЕКАЛА

30. DABRO — ЮНОСТЬ

31. RAYE — NATALIE DON’T