Річний хіт-парад FDR вперше очолили україномовні пісні
Три україномовні треки очолили список хітів 2021 року
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Вперше за 19 років три перші позиції річного хіт-параду радіочарту FDR TOP-40 зайняли україномовні пісні. Про це йдеться на Facebook-сторінці FDR Media.
Переможцем стала україномовна версія пісні «Рандеву» Артема Пивоварова, яка є найротованішим радіотреком 2021 року на українських радіостанціях. Ця композиція очолила підсумковий річний рейтинг FDR TOP-40.
На другій сходинці опинилася дуетна пісня гурту КAZKA і співака ALEKSEEV «Поруч». Третє місце у хіт-параді зайняла ще одна пісня KAZKA – «М’ята».
У топ-40 найпопулярніших пісень українських радіостанций у 2021 році загалом увійшло 26 пісень українських виконавців, 24 з яких — українською мовою.
FTR Media щороку аналізує плейлисти українських радіостанцій і формує топ-40 найпопулярніших композицій. Річний список пісень 2021 року виглядає так:
1. АРТЕМ ПІВОВАРОВ — РАНДЕВУ
2. KAZKA & ALEKSEEV — ПОРУЧ
3. KAZKA — М’ЯТА
4. INNA — FLASHBACKS
5. THE HARDKISS & MONATIK — КОБРА
6. АРТЕМ ПІВОВАРОВ — ДЕЖАВЮ
7. DOTAN — NUMB
8. MINELLI — RAMPAMPAM
9. ОКЕАН ЕЛЬЗИ — БЕЗТЕБЕМЕНЕНЕМА
10. JASON DERULO — TAKE YOU DANCING
11. MELOVIN — І КРОВ КИПИТЬ
12. NK — ПОЧУТТЯ
13. WELLBOY — ГУСИ
14. TIESTO — THE BUSINESS
15. ATB, TOPIC, A7S — YOUR LOVE
16. BILLIE EILISH — ILOMILO-REMIX
17. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — НАВОРОЖИ
18. KALUSH — ЗОРІ
19. СКАЙ — ЛЕГКОВАЖНА
20. АНТИТІЛА — КІНО
21. В. КОЗЛОВСЬКИЙ — МАЛА ТАНЦЮЙ
22. МЯТА feat ХАС — ТУМАНИ
23. DOROFEEVA — GORIT
24. JUNONA BOYS — RELAX
25. TWOCOLORS — LOVEFOOL
26. NK — КРАСНОЕ ВИНО
27. IMAGINE DRAGONS — FOLLOW YOU
28. АНТИТІЛА — МАСКАРАД
29. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — Я БИ ЧЕКАЛА
30. DABRO — ЮНОСТЬ
31. RAYE — NATALIE DON’T