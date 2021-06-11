Повністю українською мовою програми в Україні ведуть лише дві радіостанції – «Люкс ФМ» та «Радіо Промінь». Про це під час засідання 10 червня сказала член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олена Ніцко.

За словами Ніцко, три радіостанції – «Радіо Промінь», «Країна ФМ» та «Українське радіо» мають 100% україномовних програм та пісень в ефірі, пише «Детектор Медіа».

І лише дві радіостанції – «Люкс ФМ» та «Радіо Промінь», ведуть свої програми лише українською мовою. Радіостанції «Ретро», «Kiss FM», «Пятница» також забезпечують достатньо високі показники, які перевищують 90%.

Олена Ніцко повідомила, що найменше української мови в ефірі «Русского радио Україна». Також зниження частки ведення українською спостерігається в ефірі «Нашого радіо» (на 27%) та «Шансону» (на 18%). Натомість «Радіо НВ» збільшило частку українських пісень на 15%, а радіо «Культура» на 11%.

Відповідно до норм законодавства квота українських пісень на радіо становить не менше 35%, а добова частка ведення програм не менше 60%.

Радіо «Люкс ФМ» можна слухати у Львові на частоті 104.7 FM або онлайн на сайті.