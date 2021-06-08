9 червня впродовж дня слухачі можуть виграти 270 л пального

Радіо «Люкс ФМ» та «Леокераміка» дарують рекордну кількість пального. У акції «Люкс пальне» вже 9 червня слухачі можуть виграти 270 л пального від радіо «Люкс ФМ» та партнера акції – мережі магазинів керамічної плитки та сантехніки «Леокераміка». Таку велику кількість літрів пального у цій акції розіграють уперше.

Щоб виграти пальне потрібно мати Люкс-наліпку на задньому склі автомобіля й уважно слухати радіо «Люкс ФМ» на частоті 104.7 FM. Наліпку безкоштовно можна взяти в будь-якому з магазинів «Леокераміка» у Львові, які розташовані на вул. Липинського, 60, вул. Городоцькій, 172 або на Кільцевій дорозі в Пасіках-Зубрицьких.

Щодня агент Люкс ФМ шукає на вулицях машину з Люкс-наліпкою. Номер авто оголошують в ефірі. Щоб забрати пальне, водій автомобіля, номер якого оголосили, повинен надіслати на Люкс-Viber на номер 097 104 70 07 власне селфі на фоні авто, щоб було видно номер і Люкс-наліпку.

В радіо-ефірі щодня розігрують по 15 літрів пального. Якщо переможець вчасно не надсилає селфі, – наступного дня приз збільшується на 15 літрів. Саме 9 червня протягом дня є унікальна нагода виграти 270 літрів пального.

Зазначимо, що лише за 5 місяців цього року радіо «Люкс ФМ» та «Леокераміка» вже подарували своїм слухачам 810 літрів пального.

Радіо «Люкс ФМ» можна слухати у Львові на частоті 104.7 FM або онлайн на сайті.