Співачка Оксана Муха в ролі радіоведучої, обрядові пісні через мережу й співи у студії. Все це – на Поливаний понеділок та Великодній вівторок. Такий святковий ефір влаштувало своїм слухачам Радіо Люкс ФМ.

Для переможниці «Голосу країни» вести ефір на радіо – вперше. Каже, обдзвонила родичів і знайомих, аби позбирати історії про Великдень.

«Телефонувала до мами, щоби вона нагадала, якою була улюблена гаївка моєї бабці. Також згадувала свою юність», – розповіла Оксана Муха.

Ще співачка поділилась однією сімейною традицією – як обливається разом зі сином: «Чекаємо, хто таке зробить першим. Цьогоріч почали «гру» ще о пів на першу ночі – з шаленими криками», – згадує виконавиця.

А наступну порцію обрядових пісень слухачі Люкс ФМ отримали у Великодній віторок. Zoom-гаївки стали першими в історії. Відданим фанатам допомагали співати Йорий Клоц й ведучі ранкового шоу «Зарядка» Назар Бійчук і Таня Дубас.

«Для мене такі пісні незвичні, я з Черкас», – каже Таня.

Назарові ж такий формат сподобався, але, зізнається, відчував чималу відповідальність.

«Чесно, Паски в мене не було. Стояв у церкві, там співають «Отче Наш», а в мене у думках: «Zoom-гаївка, zoom-гаївка», – додає він.

До словао, долучитись до Zoom-гаївок від Люкс ФМ міг кожен охочий.

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