Оксана Муха спробує себе у ролі радіоведучої, спеціальний гість – гурт Йорий Клоц

У Обливаний понеділок Люкс ФМ запрошує на «Великдень із зіркою». У понеділок, 3 травня, вперше ведучою на Радіо Люкс на хвилі 104.7 FM стане переможниця «Голосу країни», співачка Оксана Муха. А у вівторок, 4 травня, можна буде поводити гаївки з ведучими Назаром Бійчуком та Танею Дубас, а також із особливими гістьми – гуртом Йорий Клоц. О 12:00 Люкс ФМ влаштовує перші в історії Zoom-гаївки.

«Оксана Муха вже готує особливі історії для слухачів. Оксана обіцяє, що ви точно дізнаєтесь про неї більше і побачите її іншою. А на вівторок ведучі Назар Бійчук і Таня Дубас уже готують неймовірні забави, музику та конкурси для Люкс-слухачів. Особливі гості Zoom-гаївок гурт Йорий Клоц», – запрошує Люкс ФМ.

У понеділок, 3 травня, початок ефіру о 12:00 на Люкс ФМ. Посилання на Zoom-гаївки буде у соцмережах Люкс ФМ Львів та за посиланням на сайті.

Нагадаємо, що в Україні почала зменшуватися захворюваність на коронавірус, тож державна комісія ТЕБ і НС почала поступово скасовувати в регіонах жорсткі обмеження. Попри це, львів’ян закликають відмовитись від масових скупчень на свята та провести їх у родинному колі. Через пандемію коронавірусу на Великдень у Львові не проводитимуть жодних заходів, гаївок чи концертів. Також скасували традиційний Великодній ярмарок. Зазначимо, що минулоріч святкування Великодня та Дня міста у Львові також відбулися в умовах карантину.