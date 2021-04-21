Великоднього ярмарку не буде через карантинні обмеження

Цьогоріч традиційного Великоднього ярмарку не буде через карантинні обмеження. Як повідомили у прес-службі ЛМР, Львів досі перебуває у червоній карантинній зоні. Тож, щоб мінімізувати соціальні контакти та уникнути скупчення людей, цього року у місті не проводитимуть традиційного Великоднього ярмарку.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий розповів про святкування Великодня у Львові в умовах карантину. А Рада церков Львова надала рекомендації до святкування Вербної неділі та Великодня.

Зазначимо, що кількість хворих із важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації у медичні заклади, залишається високою. Тому мерія просить мешканців та підприємців бути обачними та дотримуватись карантинних обмежень. Зазначимо, що загальна кількість людей, які захворіли від початку пандемії на Covid-19 у Львівській області, – 124 366. За вчора лабораторні центри провели 2225 ПЛР-тестів, з яких 492 – позитивні. Серед них 222 львів’ян.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові міська рада продовжила до 4 травня. Водночас Львів продовжує перебувати у червоній карантинній зоні, яку встановила державна комісія ТЕБ і НС. Також сьогодні уряд продовжив загальний карантин в Україні до 30 червня.