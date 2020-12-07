Радіо «Люкс ФМ» разом зі своїми слухачами за кілька днів зібрали 170 тисяч гривень для реабілітаційного центру «Джерело». Окремі благодійники ще й отримали подарунки.

«Це надзвичайно велика сума, минулого року зібрали значно менше. Це був шок, що зібрали такі кошти. Слухачі кидали різні суми: мінімально була 20 грн, хтось перекидав 40, хтось 50, хтось 100, 500 грн, 1000. Найбільше, яку я помітив суму, це було 5 тис. грн», – розповів програмний директор радіо «Люкс ФМ» Михайло Безпалько.

Доброчинці мали шанс ще й отримати подарунки від зірок та радіоведучих. Так серед жертводавців розіграли співаник від Оксани Мухи, авторську пісню від Олександра Божика, вечерю від Назара Бійчука та пляцок від Діани Луцишин. Партнер акції компанія PureFAP серед усіх благодійників обрав щасливого власника нового Samsung Galaxy A51.

«Це було зовсім неочікувано для мене тому, що я навіть не розраховував на те, що виграю якийсь подарунок. Колись, ще років 9 чи 10 тому, займався волонтерством в «Джерелі», от я подумав, що допоможу і цього разу хоч трошки», – каже Микола Крохтяк, який виграв телефон.

Гроші, які збирало радіо, потрібні «Джерелу», щоб отримати грант на умовах співфінансування. Тепер центр отримає 340 тисяч євро від Німеччини, щоб реконструювати свою будівлю.

«Перший етап ми вже реалізували — це гідроізоляція фундаменту. Наступні етапи проекту пов’язані з модернізацією котельні і внутрішніх комунікаційних систем. Наразі здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації для тих внутрішніх комунікацій», – пояснила директорка центру «Джерело» Зореслава Люльчак.

Загальна вартість проекту реконструкції понад 400 тис. євро.