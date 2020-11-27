Благодійний радіомарафон «Щедрий вівторок» на Люкс ФМ. Ми збираємо кошти на ремонт центру реабілітації «Джерело», який допомагає дітям та молоді з особливими потребами.

Закликаємо слухачів Люкс ФМ взяти участь в благодійному марафоні і разом ми плануємо зібрати 200 000 грн.

Особливості радіомарафону:

Як і минулого року, весь колектив Люкс ФМ, жертвує одноденну зарплату на допомогу «Джерелу». Ми вже передали 8655 грн «Джерелу».

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Кожен слухач Люкс ФМ, який переведе кошти на рахунок «Джерела» бере участь в акції. Крім смартфону, будуть розіграні додаткові подарунки – лоти від ведучих Люкс ФМ та зіркових Люкс-друзів.

Мінімальна вартість благодійної пожертви 20 грн.

Стань чарівником! Роби добро із Люкс ФМ!

Минулого року ми на Люкс ФМ вперше доєднались до цієї ініціативи. За один день разом із слухачами Люкс ФМ зібрали 35 000 грн на допомогу реабілітаційному центру «Джерело».