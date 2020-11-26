До Всесвітнього дня добрих справ радіо «Люкс ФМ» оголошує акцію «Щедрий вівторок». Тож до 1 грудня разом із слухачами планують зібрати 200 тис. грн, щоб допомогти реабілітаційному центру «Джерело». А кожен благодійник стане учасником розіграшу та зможе виграти смартфон чи подарунок від ведучих.

«Всі деталі слухай в ранковому шоу. «Зарадка» все розкаже. Якщо ми назбираємо ці 200 тис. грн, ми запропонуємо бонусні штуки від наших ведучих. Розіграємо, до прикладу, вечерю з Бійчуком. Кожен із ведучих запропонує ще якийсь свій подарунок», – розповіли ведучі ранкового шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ» Діана Луцишин та Назар Бійчук.

Окрім цього, компанія PureFAP, яка стала партнером акції, приготувала особливий подарунок для всіх учасників.

«Ми вирішили приєднатися до акції, яку проводить радіо «Люкс ФМ», та розіграти серед усіх слухачів, які пожертвують кошти, смартфон. Це буде певним заохоченням для людей, щоби зібрати більше коштів на благодійність і більше людей долучились до цієї акції», – поділився представник компанії PureFAP Максим Косов.

Зібрані гроші передадуть «Джерелу» на реконструкцію будівлі. Адже за 26 років, відколи тут діє центр реабілітації для дітей та молоді, приміщення, комунікації та сам будинок потребують оновлення.

«У нас надмірна вологість у цокольному приміщенні, нерівномірний обігрів, маємо проблеми з вентиляційною та каналізаційною системами, з водопостачанням. Тобто всі системи будинку треба реконструювати, відновити, для того, щоб він далі багато років служив дітям», – розповіла керівниця відділу соціальних проектів центру «Джерело» Наталія Сіреджук.

Минулого року працівники та слухачі радіо «Люкс ФМ» за день зібрали 35 тис. грн для реабілітаційного центру «Джерело». Їх витратили на пальне для автобусів, якого вистачило більше, ніж на місяць.

Збір буде відбуватися на сайті Української Біржі Благодійності. Благодійний розіграш стартує 27 листопада та триватиме до 9:00 середи, 2 грудня. Оголошення переможця відбудеться 2 грудня о 9:30 в прямому ефірі радіо «Люкс ФМ» (104.7 FM, Львів).

«Щедрий вівторок» – Всеукраїнський день добрих справ у межах глобального руху Giving Tuesday, який популярний у 150 країнах світу. В Україні його відзначатимуть вже втретє. До слова, у 2018 році львівські чиновники пожертвували для реабілітаційного центру «Джерело» 280 тис. грн зарплати.