Одна з фабрик Philip Morris International в Україні

Тютюнова компанія Philip Morris International інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області. Підготовчі роботи для будівництва нової фабрики розпочнуть в липні 2023 року, а виробництво планують запустити у першому кварталі наступного року. Раніше компанія заявляла про намір вийти з російського ринку, однак спроби продати бізнес у країні-агресорці виявилися безуспішними.

«На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс», – йдеться в повідомленні Philip Morris International, поширеному 20 червня.

У компанії розповіли, що підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики на Львівщиі розпочнуть в липні 2023 року, а виробництво планують запустити в першому кварталі наступного року. У нове виробництво інвестують 30 млн дол. Нова фабрика дасть можливість повністю задовольнити внутрішній попит.

«Відкриваючи це нове підприємство, ми ще раз демонструємо нашу підтримку України. Ця інвестиція втілює нашу відданість як довгострокового економічного партнера країни. Нове виробництво на локації, яка була запропонована UkraineInvest, створить робочі місця, задовольнить попит українського ринку якісною продукцією та підтримає українську економіку у важкий для країни час. Ми не чекаємо кінця війни – ми інвестуємо зараз», – заявив генеральний директор Філіп Морріс Україна Максим Барабаш.

ZAXID.NET звернувся до Львівської ОВА за коментарем щодо будівництва тютюнової фабрики на Львівщині, очікуємо відповіді.

Філіп Морріс Україна (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року. На початку російсько-української війни тютюновий концерн Philip Morris International заявляв про наміри продати російський бізнес через війну в Україні, але поки що ці спроби є безуспішними. У лютому цього року головний виконавчий директор PMI Яцек Ольчак в інтервʼю Financial Times сказав, що компанія сумнівається в можливості продати російські активи за теперішніх умов.