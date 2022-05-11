Попри гучні заяви низка міжнародних компаній все одно залишились на ринку РФ

Попри заяви про вихід з ринку держави-терориста Росії деякі міжнародні компанії маніпулюють поняттями та фактично досі працюють на російського споживача. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

«Тютюнова компанія Philip Morris ще 24.03 заявила, що працює над варіантами виходу з ринку РФ. Станом на 11 травня компанія припинила випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову діяльність в Росії. Проте Philip Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам в РФ, а відповідно, і сплачує податки до бюджету Росії. PepsiCo засудила агресію Росії проти України, але з ринку РФ компанія не пішла, а лише обмежила асортимент продуктів у Росії», – йдеться у повідомленні у Telegram.

У ЦПД зазначили, що так само маніпулюють й деякі інші компанії, які публічно засуджують дії Росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора.

Серед компаній, які попри гучні заяви все одно залишились на ринку РФ, хоч і зменшивши свою присутність: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble та деякі інші.

Нагадаємо, чимало міжнародних компаній оголосили про припинення роботи в Росії та вихід зі спільних проектів через її агресію проти України.