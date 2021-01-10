Всі телеканали, об’єднані у медіагрупу «Україна», підконтрольну найбагатшому бізнесмену країни Рінату Ахметову, припинили ретрансляцію на одному із найпопулярніших українських інтернет-сервісів Megogo.

Мова йде про національні і нішеві телеканали «Україна», «Україна 24», «НЛО», «Індиго», «Рибалка» та «Shakhtar TV HD», повідомляє Футбол 24 з посиланням на заяву Megogo.

Причини відмови медіагрупи «Україна» від співпраці з Megogo не розголошують, однак експерти нагадують, що сервіс Megogo переміг у тендері на показ в Україні футбольних єврокубків з 2021 по 2024 роки. Раніше правами на трансляцію володіла медіагрупа «Україна».