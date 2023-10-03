Програма «Криптограмотність і блокчейн» доступна на платформі Дія.Освіта / Фото WhiteBIT

Криптовалютна біржа WhiteBIT спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Filecoin Foundation for the Decentralized Web, Atlantis World, Aragon, Zapper.xyz, розробники zkSync, Safe, Optimism створили перший фундаментальний освітній проєкт із криптограмотності та вивчення блокчейн-технологій. Ініціатива була реалізована на національній платформі Дія.Освіта і вже зробила криптосвіт більш доступним і зрозумілим для широкого загалу.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року WhiteBIT та Мінцифри анонсували курс, а в лютому 2023 цей освітній продукт уже був доступний на платформі Дія.Освіта. Програма «Криптограмотність і блокчейн» налічує понад 100 годин корисної інформації про криптовалюти та технології Web3.

За перші півроку до навчання долучилися понад 18 тисяч українців, які в середньому оцінили його на 9 з 10 балів. Найчастіше у відгуках зазначали про: цікавий та пізнавальний матеріал; розширення знання щодо блокчейну технології; просту подачу такої складної для багатьох теми та актуальні приклади з додатковими матеріалами.

Загальна аудиторія освітнього курсу складається з 35% жінок та 65% чоловіків відповідно. Цікаво, що середній вік студентів становить 39 років, де серед жіночої аудиторії більшість віком від 18 до 30, а серед чоловіків – 31-60 років. Провідні українські заклади вищої освіти виявили зацікавленість у впровадженні цього освітнього продукту у свої навчальні програми. До того ж контент буде перекладено англійською, тож аудиторія проєкту значно збільшиться.

«Наш спільний освітній проєкт із вивчення криптовалют та блокчейну на платформі Дія.Освіта є неймовірно важливим кроком у розвитку криптоіндустрії в Україні. Це допоможе підготувати нове покоління фахівців, які будуть впроваджувати блокчейн-технології в абсолютно різних сферах, а в результаті — популяризувати використання криптоактивів, адже молодь уже задає тренд українського майбутнього», — наголосив Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT.

Юлія Пархоменко, директорка директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України підкреслила: «Одним із пріоритетів Міністерства є розвиток цифрової освіти. Ми віримо, що це — невід'ємна складова становлення сильної економіки країни. Надзвичайно приємно, що разом із такою великою екосистемою, як WhiteBIT, ми маємо однакове бачення стосовно важливості підвищення рівня криптограмотності та цифрової обізнаності серед українців. Ця синергія реалізувалася в створенні освітнього проєкту, запущеного на порталі Дія.Освіта у лютому 2023 року, важливість та необхідність якого підтверджують позитивні відгуки студентів та експертів, а також широкий медійний відгук».

Завдяки участі WhiteBIT у розробці освітнього серіалу були розкриті теми та створенні завдання, пов’язані з біржами та обмінами, стартапами та криптобізнесами, а також DeFi та лаунчпадами. Ба більше, цей освітній проєкт буде корисним не лише молоді, а й дорослим, які прагнуть розширити свої знання та можливості у сфері криптовалют і блокчейну. Всі охочі можуть приєднатися до курсу за посиланням.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та платформою Дія. Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу «Барселона», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.