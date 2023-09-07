Курс проходитиме з 3 вересня по 26 листопада

Онлайн-школа Cryptology та криптовалютна біржа WhiteBIT розпочали курс офлайн-лекцій за темою «Фінансова та цифрова грамотність для підлітків». Курс спрямовано на підвищення обізнаності молоді у сфері фінансів та керування інвестиціями й проходитиме в освітньому просторі Digital Traders Hub у Києві з 3 вересня по 26 листопада 2023 року.

Проєкт створено в рамках соціальної ініціативи «GRP.help» і є унікальною можливістю отримати знання для підлітків 14-17 років, що зацікавлені у фінансовій грамотності. Заняття проводитимуться раз на тиждень викладачами з Cryptology та кураторами Digital Traders Hub.

Курс складається із 11 модулів, містить теоретичну та практичну частину із загальною тривалістю у 26,5 годин і надається на безоплатній основі. Всього для навчання відібрано 14 учасників.

Протягом лекцій учні дізнаються про класи фінансових інструментів, їх аналіз, інвестиційний портфель, диверсифікацію ризиків, психологічні аспекти інвестування тощо. Двомісячна програма навчання допоможе учасникам опанувати актуальні фінансові інструменти та познайомитися з тонкощами керування ними.

Лекції проводитимуться у сучасному освітньому просторі Digital Traders Hub, що є спільним проєктом Cryptology та WhiteBIT. До речі підписники криптоковоркінгу можуть відвідувати тематичні лекції та інші заходи від команди трейдерів Cryptology, які дозволять регулярно покращувати навички та знання у сфері трейдингу і криптовалют. Оформити підписку аби приєднатися до Digital Traders Hub можна за посиланням.

Зважаючи на зростаючий попит на фінансову грамотність серед молоді, цей проєкт може стати важливим кроком на шляху до більш освіченого та фінансово грамотного майбутнього покоління. За словами представників компаній, вони вже працюють над можливістю масштабувати проєкт.

Довідка:

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та платформою Дія. Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу «Барселона» та кіберспортивної платформи FACEIT.

Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.