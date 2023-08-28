Криптовалютна біржа WhiteBIT повідомила про початок співпраці з Blocksport – компанією, що спеціалізується на Web3-рішеннях для шанувальників спорту. У межах співпраці Blocksport розміщуватиме фан-токени на біржі WhiteBIT, надаючи фанатам спорту та спільноті біржі можливість торгувати цифровими активами улюблених команд, а також токеном Blocksport – BSPT.

Сумісні зусилля компаній будуть спрямовані на розширення можливостей для залучення вболівальників завдяки технології блокчейн та торгівлі криптовалютою. Разом WhiteBIT та Blocksport прагнуть створити простір, що поєднає спортивних вболівальників та криптотрейдерів.

«‎Як і Blocksport, ми вже пов'язані партнерствами з індустрією спорту й тепер маємо можливість об'єднатися, аби залучити фанатську спільноту до світу цифрових активів, надаючи доступ та всі необхідні інструменти для торгівлі криптовалютами на безпечній європейській біржі», — підкреслив засновник та СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Володимир Люлька, співзасновник та генеральний директор Blocksport коментує: «‎Співпраця з WhiteBIT допоможе побудувати міцний та надійний міст між світом спорту та криптовалют. Ми впевнені, що разом зможемо досягти неймовірних висот у залученні фанатів спорту до блокчейну й надамо і їм, і криптотрейдерам потужний простір для взаємодії з улюбленими криптоактивами та токеном BSPT».

Що відомо про компанії

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів і 10 державних валют. Найбільший середньодобовий обсяг торгів перевищує 2,5 мільярда доларів.

Місія компанії полягає в тому, аби надавати зручні та безпечні криптосервіси та сприяти впровадженню блокчейну та криптовалют в усьому світі. WhiteBIT разом із Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та платформою Дія.Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних і фахових знань про блокчейн-технології, біржа співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу «Барселона» та кіберспортивної платформи FACEIT.

Blocksport є провідною компанією Sports Tech зі штаб-квартирою у Швейцарії, яка спеціалізується на рішеннях для залучення вболівальників на основі Web3. Завдяки разючому переліку клієнтів, включно з провідними європейськими клубами та федераціями з футболу, баскетболу, хокею та регбі, Blocksport революційно змінив спосіб взаємодії вболівальників зі своїми улюбленими спортивними командами.