WhiteBIT та Blocksport починають співпрацю задля залучення фанатів спорту до блокчейну
Криптовалютна біржа WhiteBIT повідомила про початок співпраці з Blocksport – компанією, що спеціалізується на Web3-рішеннях для шанувальників спорту. У межах співпраці Blocksport розміщуватиме фан-токени на біржі WhiteBIT, надаючи фанатам спорту та спільноті біржі можливість торгувати цифровими активами улюблених команд, а також токеном Blocksport – BSPT.
Сумісні зусилля компаній будуть спрямовані на розширення можливостей для залучення вболівальників завдяки технології блокчейн та торгівлі криптовалютою. Разом WhiteBIT та Blocksport прагнуть створити простір, що поєднає спортивних вболівальників та криптотрейдерів.
«Як і Blocksport, ми вже пов'язані партнерствами з індустрією спорту й тепер маємо можливість об'єднатися, аби залучити фанатську спільноту до світу цифрових активів, надаючи доступ та всі необхідні інструменти для торгівлі криптовалютами на безпечній європейській біржі», — підкреслив засновник та СЕО WhiteBIT Володимир Носов.
Володимир Люлька, співзасновник та генеральний директор Blocksport коментує: «Співпраця з WhiteBIT допоможе побудувати міцний та надійний міст між світом спорту та криптовалют. Ми впевнені, що разом зможемо досягти неймовірних висот у залученні фанатів спорту до блокчейну й надамо і їм, і криптотрейдерам потужний простір для взаємодії з улюбленими криптоактивами та токеном BSPT».
Що відомо про компанії
WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів і 10 державних валют. Найбільший середньодобовий обсяг торгів перевищує 2,5 мільярда доларів.
Місія компанії полягає в тому, аби надавати зручні та безпечні криптосервіси та сприяти впровадженню блокчейну та криптовалют в усьому світі. WhiteBIT разом із Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та платформою Дія.Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних і фахових знань про блокчейн-технології, біржа співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу «Барселона» та кіберспортивної платформи FACEIT.
Blocksport є провідною компанією Sports Tech зі штаб-квартирою у Швейцарії, яка спеціалізується на рішеннях для залучення вболівальників на основі Web3. Завдяки разючому переліку клієнтів, включно з провідними європейськими клубами та федераціями з футболу, баскетболу, хокею та регбі, Blocksport революційно змінив спосіб взаємодії вболівальників зі своїми улюбленими спортивними командами.