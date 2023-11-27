У МОЗ радять відмовитися від алкоголю, якщо хочете зберегти здоров'я

Вживання алкоголю збільшує ризик виникнення інсульту: що більше людина п’є, то більщий у неї ризик. Йдеться і про регулярне вживання алкоголю, і про нерегулярне, але значні його дози – безпечної дози алкоголю не існує, кажуть у МОЗ.

Алкоголь збільшує ризик інсульту і безпосередньо, і опосередковано.

Вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск, а гіпертензія є причиною половини всіх інсультів.

«Алкоголь руйнує здатність судин розширюватися при зростанні об’єму крові (ендотелійна дисфункція). Це закладає підвалини для подальшої хронічної гіпертензії», – кажуть у МОЗ.

Вживання алкоголю може стати причиною миготіння (фібриляції) передсердь, а це в п’ятеро збільшує ризик ішемічного інсульту. До того ж, він спотворює дію ліків для запобігання тромбозам (антикоагулянтів) та препаратів при миготінні передсердь. Це теж може завершитися інсультом.

«Алкоголь пошкоджує клітини печінки, і, як наслідок, печінка може утворювати недостатньо факторів згортання крові. А це істотний ризик крововиливів у мозок, при наявності вже «пошкоджених» судин», – пояснюють у відомстві.

Споживання алкоголю часто йде у складі нездорового патерну поведінки, що включає також і куріння, малоактивний спосіб життя, незбалансованого харчування чи недотримання лікарських призначень. Це все робить свій внесок в зростання ризику інсульту.

У МОЗ наголошують, що безпечної дози алкоголю не існує. Бажаєте зберегти здоров’я –відмовтеся від алкоголю.

До слова, у 2023 році у 87 114 українців діагностовано гострий мозковий інсульт. З них ішемічний інсульт діагностовано у 76 575 пацієнтів і геморагічний – у 10 802. Кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Очікують, що через війну інсульти помолодшають орієнтовно на 10-15 років.