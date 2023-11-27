Вживання алкоголю збільшує ризик інсульту: застереження медиків
У 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%
Вживання алкоголю збільшує ризик виникнення інсульту: що більше людина п’є, то більщий у неї ризик. Йдеться і про регулярне вживання алкоголю, і про нерегулярне, але значні його дози – безпечної дози алкоголю не існує, кажуть у МОЗ.
Алкоголь збільшує ризик інсульту і безпосередньо, і опосередковано.
- Вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск, а гіпертензія є причиною половини всіх інсультів.
- «Алкоголь руйнує здатність судин розширюватися при зростанні об’єму крові (ендотелійна дисфункція). Це закладає підвалини для подальшої хронічної гіпертензії», – кажуть у МОЗ.
- Вживання алкоголю може стати причиною миготіння (фібриляції) передсердь, а це в п’ятеро збільшує ризик ішемічного інсульту. До того ж, він спотворює дію ліків для запобігання тромбозам (антикоагулянтів) та препаратів при миготінні передсердь. Це теж може завершитися інсультом.
- «Алкоголь пошкоджує клітини печінки, і, як наслідок, печінка може утворювати недостатньо факторів згортання крові. А це істотний ризик крововиливів у мозок, при наявності вже «пошкоджених» судин», – пояснюють у відомстві.
- Споживання алкоголю часто йде у складі нездорового патерну поведінки, що включає також і куріння, малоактивний спосіб життя, незбалансованого харчування чи недотримання лікарських призначень. Це все робить свій внесок в зростання ризику інсульту.
У МОЗ наголошують, що безпечної дози алкоголю не існує. Бажаєте зберегти здоров’я –відмовтеся від алкоголю.
До слова, у 2023 році у 87 114 українців діагностовано гострий мозковий інсульт. З них ішемічний інсульт діагностовано у 76 575 пацієнтів і геморагічний – у 10 802. Кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Очікують, що через війну інсульти помолодшають орієнтовно на 10-15 років.