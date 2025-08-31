Перший трейлер встановив рекорд серед роликів із рейтингом для дорослих

Компанія Warner Bros. перенесла премʼєру «Мортал Комбат 2» з 24 жовтня 2025 року на 15 травня 2026 року. Про це повідомляє Deadline.

Зазначається, що компанія обрала весну як більш зручний прокатний період. Жовтнева дата припадала за тиждень до Геловіна, що ускладнило б збори через конкуренцію за увагу глядачів.

У липні фільм уже показував високий інтерес аудиторії. Перший трейлер встановив рекорд серед роликів із рейтингом для дорослих – 106 мільйонів переглядів за добу.

За даними Deadline, додаткових проблем у проєкту немає, і тестові покази відбулись успішно. У фільмі знімалися Карл Урбан, Таданобу Асано, Аделін Рудольф та інші.

Додамо, що у новій частині улюблені герої зійдуться у фінальній битві, щоб перемогти темне панування Шао Кана, яке загрожує самому існуванню Земного царства та його захисників.