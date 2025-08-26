Меліса МакКарті у фільмі «Копи у спідницях»

Меліса МакКарті надає перевагу комедіям. Вона стала знаменитою в 41 рік, а зараз є комедійною актрисою з найбільшими гонорарами у світі. Фільми з нею не беруть участь у фестивалях, проте стають глядацькими гітами. Пропонуємо у день народження акторки, якій 26 серпня виповнилося 55, згадати найкращі фільми за її участі.

«Копи у спідницях» (The Heat, 2013)

Сара Ешберн (Сандра Буллок) – федеральна агентка з першокласною репутацією. Перед підвищенням їй підкидають брудну роботу: упіймати великого наркобарона. Тільки працювати доведеться у Бостоні та у парі з місцевою поліцейською Шеннон Маллінс. Ця охорониця порядку неохайна, може кинути кавун у злочинця, що втікає, а на допиті витягує інформацію неформальними методами. Героїні будуть сваритися, битися і діставати одна одну в процесі розслідування, що робить його таким цікавим.

«Святий Вінсент» (St. Vincent, 2014)

У Меггі немає часу на жарти. Вона медсестра і вічно зайнята на роботі так, що змушена попросити Вінсента (Білл Мюррей), сусіда по дому, доглянути її 10-річного сина Олівера (Джейден Ліберер). Алкоголік, ігроман і скнара, здається, не дуже пасує на роль няні. Він тягне хлопчика в місцевий бар і на іподром, вчить Олівера битися і лаятись. Незабаром юний герой дізнається, що в цієї дуже своєрідної людини неймовірне минуле. А Меггі має оцінити дружбу сина з Вінсентом.

«Теммі» (Tammy, 2014)

Теммі Бенкс збиває оленя. День уже можна вважати невдалим, але це лише початок! Через події з твариною вона спізнюється на роботу, де надто пихатий для простої забігайлівки бос (Бен Фельконе) звільняє її. Машина ламається, їй доводиться йти пішки, а вдома у чоловіка з сусідкою у розпалі романтична вечеря. Розлючено-засмучена Теммі просить у мами машину, щоб поїхати подалі, але та відмовляє. А ось у бабусі (Сьюзан Сарандон) є 6700 доларів, машина та заповітне бажання вибратися з дому, щоб подивитися на Ніагарський водоспад.

«Мисливці за привидами» (Ghostbusters, 2016)

Чи зможуть чотири розумні та кумедні жінки врятувати Нью-Йорк і весь світ від примарного апокаліпсиса? У комбінезони мисливців за привидами одягаються ентузіастка паранормальних явищ Еббі Єйтс (Мелісса МаккКарті), докторка фізики Ерін Гілберт (Крістен Віг) та Джилліан Гольцманн (Кейт Маккіннон), інженерка-ядерниця. Дорогою до них приєднується Петті Толан (Леслі Джонс), яка знає усі закутки та має власний катафалк. Дівчата також наймають як адміністратора Кевіна (Кріс Гемсворт), який водночас неймовірно гарний і неймовірно дурний.

«Чи зможете ви мені пробачити?» (Can You Ever Forgive Me?, 2018)

«Мені 51 рік, і я люблю кішок більше, ніж людей», – так описує себе Лі Ізраель у фільмі Маріель Геллер. Головна героїня – письменниця-біографиня, чия остання книга не принесла їй ні успіху, ні грошей. Видавець відмовляється дати аванс, платити за квартиру нема чим, підтримки від друзів чи рідних не дочекатися. У розпачі Лі продає листа, який їй надіслала велика Кетрін Гепберн. Отримана сума надихає героїню продавати інші листи знаменитостей. Але оскільки взяти їх більше нема де, Ізраель пише їх сама.