Wizz Air та Ryanair влітку почнуть літати з Одеси

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував запуск двох лоукостерів – угорського Wizz Air і ірландського Ryanair з Одеси вже влітку цього року.

«Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року», - цитує міністра сказав він.

При цьому Омелян наголосив, що для заходу цих авіакомпаній в Одесу необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту.

Як повідомлялося, новий міжнародний термінал аеропорту «Одеса» зможе обслуговувати 1 тис. пасажирів на годину або близько 3 млн пасажирів в рік. Його площа становить понад 30 тис. м2 що відповідає п'яти футбольним полям. Тут працюють чотири телескопічних трапи і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси за 30 напрямками.

Міжнародний аеропорт «Одеса» входить в трійку найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 млн пасажирів в рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.

В аеропорту триває будівництво злітно-посадкової смуги. У 2018 році Кабінет міністрів виділив на будівництво смуги 750 млн грн. Будівництво нової смуги в міжнародному аеропорту «Одеса» дасть змогу приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі.