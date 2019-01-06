Літак Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги у львівському аеропорту

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Turkish Airlines під час зльоту частково викотився за межі злітно-посадкової смуги

У міжнародному Львівському аеропорту імені Данила Галицького 6 січня літак авіакомпанії Turkish Airlines під час зльоту частково викотився за межі злітно-посадкової смуги і зупинився. Через цей інцидент була заблокована робота аеропорту.

Як повідомила прес-служба летовища, інцидент стався о 10:23 із повітряним судном Boeing 737-800, яке мало вилетіти до Стамбула. Літак під час спроби розвороту на злітно-посадковій смузі частково викотився за її межі та зупинився.

Про причини інциденту наразі не повідомляють, проте прес-служба зазначила, що коефіцієнт зчеплення шасі судна із землею та показники швидкості вітру були достатніми для здійснення вильоту.

На летовищі оголосили аварійну тривогу, наразі ремонтні підрозділи з’ясовують деталі інциденту.

Літак на злітно-посадковій смузі львівського аеропорту, 6 січня 2019 року (фото Андрія Багрія і skyscrapercity.com)

«Жоден з 59 пасажирів та 6 членів екіпажу, які перебували на борту повітряного судна під час інциденту не постраждав. Судно не зазнало значних пошкоджень», – повідомили в прес-службі.

Наразі пасажирів доправили в термінал «А» аеропорту. Літак намагаються евакуювати зі злітної смуги. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом, наголосила прес-служба.

До слова, 5 січня через погодні умови в аеропорту «Львів» скасували шість міжнародних рейсів. Окрім того, рейс Львів-Лондон вилетів із 5-годинним запізненням. Через несприятливу погоду в Мюнхені рейс Мюнхен-Львів прибув о 17:07, замість 13:25. Також Львів-Мюнхен вилетів о 19:27, замість 14:05.

P.S. Через 5 годин після інциденту з літаком Turkish Airlines лвівський аеропорт відновив свою роботу. Літак відбуксирували на перон, стосовно цього випадку проведуть розслідування.