Негода спричинила незручності у львівському аеропорту та на дорогах Львівщини

Через погодні умови у Міжнародному аеропорту «Львів» скасували 6 міжнародних рейсів. Про це повідомляють на сторінці аеропорту в Facebook.

Рейс Львів-Лондон вилетів із 5-годинним запізненням. Через несприятливу погоду в Мюнхені рейс Мюнхен-Львів прибув о 17:07, замість 13:25. Також Львів-Мюнхен вилетів о 19:27, замість 14:05.

Через несприятливу погоду у Львові скасували рейс WZZ1295 Катовіце-Львів та WZZ6735 Львів-Братислава. Пасажирам надано харчування та буде організовано проживання. Також скасовано рейси WZZ6736 Братислава-Львів, WZZ1296 Львів-Катовіце, LOT763 Варшава-Львів та LOT764 Львів-Варшава через несприятливі метеоумови у м. Львів.

Також у посиленому режимі працюють дорожні організації Львівщини. Впродовж дня на дорогах державного значення працювали 183 одиниць дорожньої техніки та 158 робітників, використано 1160 т піщано-соляної суміші.

«Станом на вечір 5 січня заторів на автомобільних дорогах загального користування державного значення не зафіксовано, проїзд задовільний. Опади у вигляді снігу, місцями хуртовини, пориви вітру до 20 м/с, утворення снігового покриву та зниження температурних показників вдень до -8 градусів ускладнюють умови руху транспорту автомобільними дорогами», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

До слова, як прогнозують синоптики, 6 січня на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с, хуртовини.

«Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень в роботі служб електропостачання, комунального господарства, будівельної галузі та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Патрулі скеровують служби на ділянки, де негайно потрібно чистити. Постійні опади і сильний вітер ускладнюють ситуацію», – попередили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

До слова, як повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України, станом на 19 годину суботи, 5 січня, опади не припиняються у вигляді невеликого снігу в Закарпатській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях. Наразі важка інженерна техніка ДСНС до розчистки доріг не залучалась, проте перебуває у черговому режимі. Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, раніше ДСНС попередила про хуртовини і потужний вітер на заході України, а в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях синоптики оголосили штормове попередження у горах.