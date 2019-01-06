У львівському аеропорту скасували два рейси через аварію на злітній смузі

Літак авіакомпанії Turkish Airlines викотився за межі злітно-посадкової

Літак авіакомпанії Turkish Airlines, що у неділю, 6 січня, викотився за межі злітно-посадкової смуги у львівському аеропорту, відбуксирували на перон. Через інцидент з цим літаком скасували рейс зі до Мюнхена, а також перенесли на 7 січня рейс до Стамбула. Про це повідомила прес-службі аеропорту «Львів».

Станом на 14:45 у львівському аеропорту відновили реєстрацію пасажирів на рейси. Однак частину рейсів з аеропорту скасували, зокрема рейс авіакомпанії Pegasus зі Львова у Стамбул перенесли на 9:10 7 січня. Львівський аеропорт також повідомив про скасування рейсу авіакомпанії Lufthansa до Мюнхену о 14:05. Два чартерні рейси з Шарм-ель-Шейху відправили у Київ.

У прес-службі аеропорту також повідомили, що проведуть розслідування ранкового інциденту з літаком Turkish Airlines. Зараз підрозділи аеропорту оперативно очищують злітно-посадкову смугу від снігу.

Нагадаємо, 6 січня о 10:23 літак авіакомпанії Turkish Airlines під час зльоту частково викотився за межі злітно-посадкової смуги і зупинився. У зв’язку із цим аеропорт тимчасово припинив приймати та відправляти літаки.