У львівському аеропорту скасували два рейси через аварію на злітній смузі

Через пять годин після інциденту з літаком Turkish Airlines аеропорт відновив свою роботу

СуспільствоКатерина Родак, 6 січня13330

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У львівському аеропорту скасували два рейси через аварію на злітній смузі
фото skyscrapercity.com
Літак авіакомпанії Turkish Airlines викотився за межі злітно-посадкової

Літак авіакомпанії Turkish Airlines, що у неділю, 6 січня, викотився за межі злітно-посадкової смуги у львівському аеропорту, відбуксирували на перон. Через інцидент з цим літаком скасували рейс зі до Мюнхена, а також перенесли на 7 січня рейс до Стамбула. Про це повідомила прес-службі аеропорту «Львів».

Станом на 14:45 у львівському аеропорту відновили реєстрацію пасажирів на рейси. Однак частину рейсів з аеропорту скасували, зокрема рейс авіакомпанії Pegasus зі Львова у Стамбул перенесли на 9:10 7 січня. Львівський аеропорт також повідомив про скасування рейсу авіакомпанії Lufthansa до Мюнхену о 14:05. Два чартерні рейси з Шарм-ель-Шейху відправили у Київ.

У прес-службі аеропорту також повідомили, що проведуть розслідування ранкового інциденту з літаком Turkish Airlines. Зараз підрозділи аеропорту оперативно очищують злітно-посадкову смугу від снігу.

Нагадаємо, 6 січня о 10:23 літак авіакомпанії Turkish Airlines під час зльоту частково викотився за межі злітно-посадкової смуги і зупинився. У зв’язку із цим аеропорт тимчасово припинив приймати та відправляти літаки.

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Літак Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги у львівському аеропорту ZAXID.NET
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