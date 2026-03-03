В середньому третина угод в нових ЖК укладається за програмою

Програму «єОселя» часто називають драйвером ринку новобудов в Україні під час війни. Лише в 2025 році за державною іпотечною програмою укладено третину договорів на купівлю житла в нових комплексах, пише агентство «Інтерфакс» з посиланням на дані забудовників.

Різні забудовники говорять про різну частку угод в своїх проєктах за програмою «єОселя» – від 8 до 50%. В середньому йдеться про третину угод. Наприклад, згідно з даними будівельної компанії «Інтергал-Буд», торік близько 27% її клієнтів придбали житло за допомогою держпрограми «єОселя» – це понад 460 угод.

Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – це три будинки комфорт-класу, які дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Водночас частка угод з використанням житлових сертифікатів «єВідновлення» в 2025 році становила в середньому до 10%, кажуть забудовники. Це пов’язано з обмеженням по сумі сертифікату, що змушує потенційних покупців сумніватися.

За програмою «єОселя», свідчать дані забудовників, житло купують для себе люди віком 30 – 40 років. Ідеться переважно про ветеранів, переселенців, військовослужбовців, представників правоохоронних органів, медиків, які купують квартири площею 40 – 70 м2.

«Держпрограма "єОселя" має беззаперечно позитивний вплив на ринок первинної нерухомості. У 2025 році кількість запитів серед покупців житла комфорт-класу на "єОселю" збільшилась до 45%, і вже понад 27% переходять до реальних угод», – повідомила комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд» Олена Рижова.