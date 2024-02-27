Потрібно бути уважними до почуттів дитини

Чимало українців через повномасштабне вторгнення Росії змушені були покинути свої домівки та переїхати до іншого міста чи ж країни. Такі зміни даються людям не легко, а особливо потерпають від переїздів діти. Порадами, як підтримати дитину в такій ситуації, поділилися фахівці платформи «Дія.Безбар’єрність». Матеріали підготовлено у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської, пише Мінреінтеграції.

Насамперед потрібно пояснити дитині, чому саме ви вирішили поїхати та чому це важливо для вашої спільної безпеки.

Потрібно бути уважними до почуттів дитини. Вона може відчувати смуток через втрату зв’язку з домом і радість від нових відкриттів.

«Усе це – природні почуття. Розділяйте їх із дитиною і робіть усе можливе, щоб створити для неї відчуття безпеки», – наголошують фахівці.

Потрібно не забувати про базові речі й режим дня – як дитини, так і свій. За можливості організовувати день так, щоб у ньому було місце для сну, прогулянок, часу з іншими дітьми й навчання.

Не варто ставитися до переїзду як до паузи в житті. Потрібно зробити усе можливе для того, щоб швидше адаптуватися до нових умов.

«Шукайте разом із дитиною нове коло спілкування, можливості займатися улюбленим видом спорту тощо», – рекомендують фахівці.

Також спеціалісти кажуть, що можна черпати силу у спогадах про минуле. Однак важливо говорити із дитиною про майбутнє: уявляйте його і діліться мріями.