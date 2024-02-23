Підтримка стає внутрішньою силою, а похвала має лише тимчасовий «допінговий» ефект

І дітям, і дорослим важливі похвала та підтримка. Але від звичайного «молодець» може розвинутися певна залежність, або з часом дитина сприйматиме цю похвалу як нещиру. Правила, які допоможуть підтримати та заохотити дитину, зібрав проект Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської спільно з ЮНІСЕФ.

Фахівці радять насамперед бути щирими. Варто казати не тільки «молодець», а й фокусувати увагу на тому, що саме дитині вдалося.

Також варто уникати «але» і не знецінювати досягнення дитини. Вислів: «ти такий молодець, зібрав іграшки, але міг би й швидше» краще замінити на: «вау, ти зібрав іграшки зі швидкістю супергероя! Ще б на кілька секунд швидше, і був би світовий рекорд».

Уникайте оцінювання – так дитина вчиться цінувати свої зусилля. Коли дитина отримала 12 балів за контрольну, скажіть: «Ти у нас геній!» «Ти так багато займався, усі приклади зміг вирішити? А що було найскладнішим?».

Не потрібно порівнювати з іншими, навіть якщо прагнете сказати, що ваша дитина найкраща. Не варто давати оцінку дитині, краще оцінювати її дії.

І наостанок варто пам’ятати, що підтримка стає внутрішньою силою, а похвала має лише тимчасовий «допінговий» ефект, тож викликає залежність.