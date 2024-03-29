Час від часу більшість людей розуміє, що з'їли забагато

Усі ми добре знаємо, що переїдати шкідливо. Та, мабуть, не має людини, яка б час від часу не з’їла зайвого. Як не намагаємося їсти небагато, деякі страви лише попробувати, і все одно з’їдаємо забагато, особливо на свята. Спокус переїсти тоді дуже багато: страви дуже смачні і не скуштувати просто гріх.

Цього року значна частина українців святкуватиме паску двічі – 31 березня і 5 травня, тож вже у найближчі вихідні є загроза знову переїсти.

Лікар-гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець ділиться порадами, що зробити, аби уникнути переїдання, і як собі допомогти, якщо все-таки з’їли забагато.

Чим шкідливе переїдання:

шлунок розтягується більше нормального розміру, здійснює тиск на інші органи та спричиняє біль або здуття живота;

травна система працює інтенсивніше, що порушує нормальний рівень ферментів і гормонів;

у шлунку виділяється більше кислоти, яка може просуватися вгору по стравоходу та викликати печію;

внаслідок ферментації поживних речовин у кишечнику утворюється надлишок газів;

пришвидшується метаболізм, через що може виникнути піт, жар і запаморочення.

Регулярне переїдання загрожує ожирінням, хронічним розладом шлунку, погіршенням сну, уповільненим метаболізмом, запаленням і навіть раком (через хронічний кислотний рефлюкс), високим кров'яним тиском і серцевими захворюваннями.

Як уникнути переїдання?

Гастроентеролог радить планувати харчування та контролювати розміри порцій.

1. Включіть у меню продукти, які довше забезпечують ситість, наприклад овочі, фрукти, зернові продукти, бобові та нежирне м’ясо.

2. Їжте повільно, оскільки вашому мозку може знадобитися близько 20 хвилин, щоб розпізнати, що ви ситі.

3. Відкушуйте невеликими шматочками та ретельно пережовуйте їжу. Не їжте під час перегляду телевізійних передач, за комп’ютером чи інших відволікаючих моментах.

4. Будьте активні. Пийте багато води, що допомагає контролювати голод. Керуйте стресом.

Як допомогти травленню, коли таки переїли?

1. Розслабтеся. Не звинувачуйте себе. Стрес може негативно вплинути на травлення, а відчуття провини призвести до ще більшого розладу травлення.

2. Не лягайте спати. Це може провокувати шлунково-стравохідний рефлюкс і сповільнити травлення. Залишайтеся у вертикальному положенні протягом двох годин, поки їжа не залишить шлунок.

3. Прогуляйтеся. Ходьба допоможе стимулювати травну систему та вирівняти рівень цукру в крові, однак уникайте інтенсивних фізичних вправ.

4. Випийте трохи води. Не пийте відразу багато, а робіть кілька ковтків води протягом дня. Питна вода допоможе організму вимити надлишок натрію та запобігти запорам.

5. Уникайте газованих напоїв. Вони викликають ще більше газоутворення та здуття.

6. Прийміть пробіотики. Йогурт або інші джерела пробіотиків допомагають травленню, а також полегшують печію після важкої їжі.

7. Не покладайтеся на ферменти підшлункової залози. Залоза продукує вдесятеро більше секрету, ніж треба для адекватного перетравлення їжі. Тому наслідки переїдання не пов’язані з недостатністю ферментів. Нав’язлива реклама може спровокувати на наступні епізоди переїдання. Натомість обіцяна легкість не буде з’являтися після вживання капсул з панкреатином.