В Чернівцях змішане навчання буде в 17 закладах

На Буковині у 6 школах та 5 садочках буде дистанційне навчання. Це пов’язано з тим, що з 1 вересня 2024 року навчальні заклади не зможуть використовувати перші поверхи як укриття. Ще у 85 школах області буде змішане навчання. В Чернівцях змішане навчання буде в 17 закладах.

Навчання в Чернівецькій області почнеться з 2 вересня і дистанційно воно проводитиметься в 6 школах. Серед них є Старожадівський ліцей Сторожинецької громади, де наразі продовжується будівництво укриття. В закладі запланували перейти на змішане навчання у жовтні. Дистанційка також буде в Сторожинецькій гімназії №2 Сторожинецької громади. Тут немає можливості облаштувати укриття, тому поки що шукають шляхи вирішення проблеми, повідомила «Суспільне. Чернівці» директорка департаменту освіти Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр.

Найбільшою проблемою є дистанційне навчання для Кам’янського ліцею Кам’янецької громади, де немає можливості облаштувати укриття і шукають шляхи вирішення проблеми. В цьому закладі навчається близько 1000 учнів, а тому очне навчання вкрай необхідне. Посадовиця зазначає, що у випадку цієї школи вирішили побудувати габіонні стіни по периметру. Це б дозволило б на певний час закладу очно навчатись.

«Спільно з МВС та ДСНС ухвалене рішення, що маємо побудувати в нашому випадку – габіони. Ця стіна має взяти на себе ударну хвилю, уламки та захистити учасників освітнього процесу. Метраж – до підвіконня 2 поверху. Технічний супровід буде наданий згодом. Це рішення лише на цей рік, щоб створити безпечні умови. Габіони від балістичного удару, звичайно, не захистять, але допоможуть при роботі ППО, від ударних хвиль», – розповіла АСС Оксана Сакрієр.



Очне навчання буде у 249 школах області, а змішане, попередньо, у 85. Наразі проводять поточні ремонти, облаштовують укриття та укладають договори з приватними підприємствами щодо використання укриттів.

У Чернівцях в 17 школах навчання відбуватиметься в змішаній формі, в решті – очно. Дистанційного навчання не планують у жодному закладі. Про це повідомили в міському управлінні освіти Чернівецької міської ради. Загалом у Чернівецькій громаді є 45 шкіл. За змішаною формою навчання відбуватиметься у школах, де переважно недостатньо місць в укриттях. Йдеться про ліцеї №3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, а також про гімназії № 5, 17, 18, 19, 20.