В школах замінять старі дошки на інтерактивні

Освітні заклади Буковини отримають понад 35 млн грн на закупівлю мультимедійного обладнання. Гроші надійдуть в громади лише за умови співфінансування. Фінансування передбачено для заміни старих дошок в школах на інтерактивні.

Бюджети територіальних громад Чернівецької області отримають субвенцію в сумі 35, 1 млн грн на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти на засадах співфінансування. Про це повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Гроші для закупівлі інтерактивних пристроїв спрямують із залишків освітньої субвенції. На початку бюджетного періоду в області перерозподілили кошти. Також зазначено, що ці фінанси можна використати лише на освітні цілі в школах.

Найбільше коштів отримають міські бюджети Чернівецької – 5,6 млн грн, Сторожинецької – 2,3 млн грн та Новоселицької – 1,4 млн грн територіальних громад.