Окрім готівки, діти зможуть розраховуватися в їдальнях, наприклад, картками «Юніора», які контролюються батьками

У шкільних їдальнях Мукачівської громади встановлять POS-термінали. Рішення про це прийняли 6 березня на нараді керівників шкіл та представників управління культури, молоді та спорту.

Як повідомили ZAXID.NET у Мукачівській міській раді 7 березня, термінали для безготівкових розрахунків зобов’язали встановити підприємців, які готують обіди у школах на території громади. Таким чином, окрім готівки, діти зможуть розраховуватися в їдальнях, наприклад, картками «Юніора», які контролюються батьками.

«Одним із основних переваг цього кроку є зручність для батьків, які тепер матимуть можливість контролювати витрати своїх дітей на харчування в школі. Безготівкові розрахунки забезпечать більшу прозорість та контроль над фінансами, допомагаючи батькам ефективніше планувати бюджет сім’ї», – зазначили у міській раді.

На думку службовців Мукачева, зі встановленням POS-терміналів зменшиться необхідність у розрахунках готівкою, що дозволить уникнути потенційного ризику передачі інфекцій.