Одна з найбільших львівських приватних шкіл оголосила набір на новий навчальний рік

Lviv British School – одна із найінноваційніших та найпрестижніших приватних шкіл не лише у Львові, а й у всій Україні. У 2024 році школа оголосила набір учнів для молодших та старших класів, а також розширила спектр гуртків і можливостей, які учні можуть отримувати поза навчанням.

ZAXID.NET побував у школі та розповідає, чому батькам варто обрати цей навчальний заклад для своїх дітей та що тут на них чекає.

***

Безпека, простір, інновації

Lviv British School розташована в центральній частині міста поміж мальовничої території на вул. Генерала Чупринки, 130, в парковій зоні та Пісковими озерами. Це ліцензована британська школа у Львові, що гарантує високу якість освіти, яку забезпечують англомовні викладачі з України та Великої Британії.

Школа забезпечена інноваційною інфраструктурою, що робить навчання не лише якісним, а й прикладним. На території більше одного гектару де розташований триповерховий навчальний корпус, два тенісні корти, футбольне поле, відпочинкові зони.

Інфраструктура Lviv British School

Навчальний корпус включає класи, тематичні кабінети, їдальню, велике укриття на 500 дітей, де за потреби можна проводити навчання, спортзал, актову залу, власний скеледром, 25-метровий басейн, майстерню, де діти можуть повправлятися з навичками різних професій, та STEM-кімнату – приміщення для дослідів і наочного вивчення наукових предметів із відповідним обладнанням.

Вся територія школи має кілька рівнів безпеки та перебуває під цілодобовою державною охороною Національної поліції України та має більше ста камер спостереження, тож батьки можуть почуватися спокійно, залишаючи дітей на весь день у безпечному середовищі.

Школа майбутніх лідерів

Учні Lviv British School навчаються за змішаною Кембриджською програмою, інтегрованою в українську державну освітню програму. Навчання відбувається двома мовами: українською та англійською, а після завершення навчання учні отримують український та британський сертифікати. У Lviv British School наголошують, що випускники школи матимуть можливість стати майбутніми лідерами оновленої держави, зможуть отримати вищу освіту у британських вишах або ж продовжити навчання в Україні.

Вперше Lviv British School набрала учнів у вересні 2023 року, тоді до школи пішли школярі 1-4 класів, а також діти нульового класу, де готують майбутніх школярів. У цьому ж році школа набирає учнів 1-11 класів. Загалом очікується, що цьогоріч у Lviv British School будуть навчатися близько 500 учнів. Кожен із класів розрахований на 16 учнів, за потреби, клас розділяють на декілька, аби вони не були перевантаженими, а вчителі могли приділити більше індивідуальної уваги кожному учню.

Аби потрапити на навчання необхідно пройти онлайн та офлайн тестування, за результати якого визначать, хто із школярів зможе потрапити на безкоштовне навчання, яке покривають британські меценати, а хто на платне.

Заступник директора Lviv British School Валерія Крупська розповіла ZAXID.NET, що це єдина приватна школа, де вартість навчання по британській системі кожного року знижується, адже щорічно меценатами Lviv British School надають більше грантів на покриття оплати зарплати британським викладачам. Таким чином, зменшується вартість навчання для школярів.

«Ми вчимося 10 місяців, аби учні щодня мали не забагато уроків, час на прогулянки і гуртки, так як за навчальний рік учні проходять одразу дві програми - українську та британську отримуючи знання дозовано. Це круто, бо вони вивчають англійську мову і паралельно вчать загальні дисципліни також англійською мовою. Таким чином у них вибудовується ширше розуміння науки», – зазначила заступниця директора Lviv British School Валерія Крупська.

З 1 вересня 2024 року Lviv British School також відкриває двомовну online-школу для учнів 1-11 класів. Онлайн школа Lviv British School працює для українських учнів, які не мають можливості фізично відвідувати школу, оскільки живуть закордоном або в інших містах України. Навчання побудовано у вигляді цікавих відео уроків українською і англійскою мовами і тестів до них. Доступ до відеоуроків, тестів, навчальних матеріалів школи учні мають в будь-який зручний для себе час 24/7.

Чому варто вступати у Lviv British School

Заступник директора Lviv British School Валерія Крупська розповіла ZAXID.NET, що найчастіше батьки обирають школу через безпечну територію, англомовне середовище, високу якість освіти та можливість вступу у кращі університети Великої британії та Європи..

У Lviv British School наголошують, що знання англійської мови не є обовʼязковим критерієм відбору, адже вже за рік навчання у двомовному середовищі діти швидко вивчають мову та інтегруються у двомовне навчання.

«Приходьте на навчання у Lviv British School і вже за місяць ваші діти заговорять англійською. Незнання мови не є перешкодою для навчання тут», – зауважив директор школи Олена Чернецька. Учні, які мають найвищу успішність навчання, можуть виграти безкоштовну путівку на поїздку на освітню виставку в Лондоні або ж оплатити її самостійно. Впродовж всієї подорожі дітей супроводжують спеціалісти Lviv British School.

Власне за таким критерієм цю школу для свого шестикласника розглядає й Ольга. Її син зараз також навчається у приватній школі, однак саме через можливість потрапити на різні освітні програми безпосередньо у Велику Британію.

Батько першокласника Олексій розповів ZAXID.NET, що його у Lviv British School найбільше зацікавила можливість двомовного навчання.

«Ми навчаємось у першому класі в іншій приватній школі. Про Lviv British School дізналися з соцмереж, прийшли сюди на екскурсію, нам із сином дуже сподобались умови навчання, тому ми записались на тестування. Паралельно син відвідує курси англійської мови, тому навчання тут йому не буде перешкодою», – розповів Олексій.

Як підготуватися до школи

Для тих, хто хоче підготуватися до навчання в школі, Lviv British School пропонує програму для дітей віком від 4 до 7 років. Навчання включає заняття з логіки, письма, математики, розвитку моторики, читання та англійської мови. Учні від 5 до 16 років можуть відвідувати англомовний табір, який буде проходити в школі з 1 липня по 23 серпня 2024 року.

Крім цього, при школі діє репетиторський центр, що передбачає індивідуальні навчання та підготовку до основних занять у школі.

Тож Lviv British School створена для тих учнів, хто не боїться вирости справжнім лідером та докладатися до розбудови держави у майбутньому. Якщо ви бачите свою дитину саме такою – долучайтеся до навчання в Lviv British School. Більше інформації – на сайті школи.