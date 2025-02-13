Кефір багатий на кальцій, азот, фосфор і калій

Підживлення розсади є важливим етапом у вирощуванні здорових та міцних рослин. Використання натуральних підживлень, таких як кефір, може значно покращити розвиток розсади та підвищити її стійкість до хвороб. Кефір багатий на кальцій, азот, фосфор і калій, які сприяють розвитку здорових плодових зав'язей. Вітаміни А, В, С і РР у складі кефіру зміцнюють імунну систему розсади, роблячи її більш стійкою до різних захворювань. Як правильно застосувати це підживлення для розсади перців, пишуть «Добрі новини».

Підготовка кефірного розчину

Інгредієнти:

1 літр кефіру будь-якої жирності та свіжості;

10 літрів відстояної води кімнатної температури;

Приготування:

у відрі з водою розмішайте 1 літр кефіру до отримання однорідної суміші.

Способи використання

Полив під корінь:

після висадки розсади в ґрунт поливайте її під корінь приготованим розчином;

повторюйте полив кожні 10–14 днів;

рекомендується поливати вранці або ввечері, коли сонце не таке активне, щоб уникнути випаровування та забезпечити кращу засвоюваність поживних речовин.

Обприскування листя:

для зміцнення імунітету рослин та захисту від хвороб, таких як фітофтора у томатів або кореневі гнилі у перців, використовуйте розчин з меншою концентрацією кефіру;

розведіть 1 літр кефіру в 20 літрах води;

обприскуйте листя розсади 1–2 рази на місяць.

Переваги використання кефірного підживлення:

покращення структури ґрунту: молочнокислі бактерії, що містяться в кефірі, сприяють розвитку корисної мікрофлори в ґрунті, що покращує його структуру та родючість;

зміцнення кореневої системи: кальцій, що міститься в кефірі, відповідає за зміцнення стебел і забезпечує міцність рослин;

підвищення стійкості до хвороб: вітаміни та мікроелементи в складі кефіру зміцнюють імунну систему розсади, роблячи її більш стійкою до різних захворювань.

Рекомендації:

використовуйте свіжий кефір без додавання цукру та штучних добавок;

якщо у вас немає кефіру, можна використовувати натуральний йогурт без добавок або сироватку;

перед застосуванням підживлення переконайтеся, що ґрунт вологий, щоб корені краще засвоювали поживні речовини.

Регулярне використання кефірного підживлення допоможе виростити міцну та здорову розсаду, що забезпечить рясний та якісний врожай.