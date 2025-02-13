Як отримати рекордний врожай перцю: підживлення розсади на початкових стадіях
Підживлення розсади є важливим етапом у вирощуванні здорових та міцних рослин. Використання натуральних підживлень, таких як кефір, може значно покращити розвиток розсади та підвищити її стійкість до хвороб. Кефір багатий на кальцій, азот, фосфор і калій, які сприяють розвитку здорових плодових зав'язей. Вітаміни А, В, С і РР у складі кефіру зміцнюють імунну систему розсади, роблячи її більш стійкою до різних захворювань. Як правильно застосувати це підживлення для розсади перців, пишуть «Добрі новини».
Підготовка кефірного розчину
Інгредієнти:
- 1 літр кефіру будь-якої жирності та свіжості;
- 10 літрів відстояної води кімнатної температури;
Приготування:
- у відрі з водою розмішайте 1 літр кефіру до отримання однорідної суміші.
Способи використання
Полив під корінь:
- після висадки розсади в ґрунт поливайте її під корінь приготованим розчином;
- повторюйте полив кожні 10–14 днів;
- рекомендується поливати вранці або ввечері, коли сонце не таке активне, щоб уникнути випаровування та забезпечити кращу засвоюваність поживних речовин.
Обприскування листя:
- для зміцнення імунітету рослин та захисту від хвороб, таких як фітофтора у томатів або кореневі гнилі у перців, використовуйте розчин з меншою концентрацією кефіру;
- розведіть 1 літр кефіру в 20 літрах води;
- обприскуйте листя розсади 1–2 рази на місяць.
Переваги використання кефірного підживлення:
покращення структури ґрунту: молочнокислі бактерії, що містяться в кефірі, сприяють розвитку корисної мікрофлори в ґрунті, що покращує його структуру та родючість;
зміцнення кореневої системи: кальцій, що міститься в кефірі, відповідає за зміцнення стебел і забезпечує міцність рослин;
підвищення стійкості до хвороб: вітаміни та мікроелементи в складі кефіру зміцнюють імунну систему розсади, роблячи її більш стійкою до різних захворювань.
Рекомендації:
використовуйте свіжий кефір без додавання цукру та штучних добавок;
якщо у вас немає кефіру, можна використовувати натуральний йогурт без добавок або сироватку;
перед застосуванням підживлення переконайтеся, що ґрунт вологий, щоб корені краще засвоювали поживні речовини.
Регулярне використання кефірного підживлення допоможе виростити міцну та здорову розсаду, що забезпечить рясний та якісний врожай.