Як підготувати дитину до нового навчального року: поради батькам
Сім'я — Зоряна Казмірук, 0 0
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Налаштовуйте дітей на сезон навчання завчасно
До початку навчального року залишилися лічені дні. Вже з 1 вересня після тримісячних канікул школярі знову сядуть за парти. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської для батьків підготували поради, як адаптувати дитину до школи.
Почніть дотримуватися «шкільного» режиму вже.
- Прокидайтеся та лягайте відпочивати раніше усією родиною.
- Снідайте та вечеряйте, як у дні навчання.
Налаштовуйте дітей на сезон навчання завчасно.
- Переберіть із дитиною одяг: розкладіть шкільні речі по поличках.
- Складіть портфель, зробіть бейджик з іменем дитини, контактами батьків, опікунів чи близьких.
- Підготуйте місце для навчання. При навчанні онлайн важливо розділяти простори на «домашній» та «робочий».
Подбайте про безпеку.
- Кілька разів пройдіть з дитиною дорогою до школи. Зверніть увагу, де на шляху є укриття.
- За можливості зайдіть до школи. Дітям важливо «тілом відчути» місце, де вони будуть навчатися. До прикладу, відвідайте класи, їдальню тощо.
- Якщо дитина навчатиметься онлайн, поясніть що робити під час повітряної тривоги.
Відносини з однокласниками.
- Організуйте з ними зустріч онлайн, дайте дітям час поспілкуватися.
- Створіть онлайн-групу для неформального спілкування учнів.
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