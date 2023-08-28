Налаштовуйте дітей на сезон навчання завчасно

До початку навчального року залишилися лічені дні. Вже з 1 вересня після тримісячних канікул школярі знову сядуть за парти. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської для батьків підготували поради, як адаптувати дитину до школи.

Почніть дотримуватися «шкільного» режиму вже.

Прокидайтеся та лягайте відпочивати раніше усією родиною.

Снідайте та вечеряйте, як у дні навчання.

Налаштовуйте дітей на сезон навчання завчасно.

Переберіть із дитиною одяг: розкладіть шкільні речі по поличках.

Складіть портфель, зробіть бейджик з іменем дитини, контактами батьків, опікунів чи близьких.

Підготуйте місце для навчання. При навчанні онлайн важливо розділяти простори на «домашній» та «робочий».

Подбайте про безпеку.

Кілька разів пройдіть з дитиною дорогою до школи. Зверніть увагу, де на шляху є укриття.

За можливості зайдіть до школи. Дітям важливо «тілом відчути» місце, де вони будуть навчатися. До прикладу, відвідайте класи, їдальню тощо.

Якщо дитина навчатиметься онлайн, поясніть що робити під час повітряної тривоги.

Відносини з однокласниками.