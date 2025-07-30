Суміш, про яку йдеться, підходить для обприскування листя

Мурахи на городі можуть завдати чимало клопоту, особливо якщо вони оселяються на рослинах, де вже є попелиця. Обидва ці шкідники тісно пов’язані: мурахи не лише «пасуть» попелицю, а й захищають її. ТСН пише про перевірений і простий метод, який допоможе ефективно позбутися обох проблем.

Щойно ви помітили перші сліди шкідників на рослинах, зволікати не варто. І мурахи, і попелиця дуже швидко розмножуються й можуть повністю зіпсувати урожай.

Чим обробити ділянку

Навіть якщо ви розпочали боротьбу ще в травні, мурахи можуть залишатися активними протягом усього літа. Вони пристосовуються до багатьох народних методів, навіть до окропу. Тому, якщо звичні способи не діють, варто спробувати інший розчин.

Суміш, про яку йдеться, підходить для обприскування листя, саме там найчастіше з’являються шкідники. Для приготування засобу змішайте:

1 літр кока-коли;

1 літр води;

1 столову ложку будь-якого рідкого мила.

Цей розчин рекомендується розпилювати по рослинах раз на два тижні. Якщо мурахи вже встигли оселитися в ґрунті, можна заливати суміш прямо під корінь. Але в цьому випадку слід змінити пропорції: на 1 літр кока-коли додайте 5 літрів води й ретельно перемішайте.

Що робити, якщо кока-коли під рукою немає

Цей метод не обов’язково застосовувати саме з кока-колою. Підійде будь-який інший солодкий газований напій, наприклад спрайт. Усі вони містять ортофосфорну кислоту, речовину, яку навіть використовують для очищення металів від іржі. Саме вона згубна для багатьох видів шкідників.

Корисний бонус для ваших рослин

Окрім боротьби з мурахами й попелицею, цей розчин приносить користь і самим рослинам. Цукри та фосфати в складі напою слугують легким добривом, стимулюючи ріст культур. Крім того, така обробка допомагає знищити грибкові інфекції, не завдаючи шкоди корисним мікроорганізмам у ґрунті.