Важливо навчити дитину послідовності дій і вміти радіти результатам

Під час навчання успіхи школярів великою мірою залежать від правильної мотивації. Вчитель англійської мови та соціальних наук зі США Ларрі Ферлаззо пояснив причини, чому учні знижують зусилля навіть за наявної мотивації. Він пояснює, як правильно їх підтримати на шляху до успіху, пише ОsvіtаNоvа.

Коли учні мріють про успішне майбутнє, все ж часто докладають недостатньо зусиль. Одна з причин – відсутність досвіду успіху. Учні можуть виконувати завдання довгий час, але не отримувати бажаних результатів. Зміни звичок також потребують довгострокової роботи.

Ларрі Ферлаззо наводить кілька рекомендацій, які можуть допомогти учням ставати успішними:

Пояснюйте користь навчання. Вказуйте, як знання застосовуються в житті. Встановлюйте поступові цілі. Маленькі кроки створюють чуття прогресу. Залучайте учнів до відповідальності. Ролі в класі зміцнюють впевненість. Відзначайте успіхи. Підкреслюйте зроблені зусилля і хваліть за них. Надавайте конкретний зворотний зв’язок. Прикладом може слугувати: «Сьогодні ти зробив завдання швидше і впевненіше».

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Мотивація не є гарантією результату. Потрібно зосередитися на поступових і послідовних маленьких кроках і допомагати учням відчувати смак успіху, підкреслюючи результати їхніх зусиль.