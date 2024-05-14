Перш за все, необхідно знати, до якого виду рослин належить той чи інший кущ, адже кожен вид має свої особливості

Декоративні кущі – відмінне рішення, чим збагатити своє подвір'я, якщо у вас немає багато вільного часу доглядати за квітами. Проте, щоб рослини мали охайний вигляд, їх потрібно регулярно підстригати. Рекомендації, як правильно обрізати декоративні кущі читайте далі.

Перш за все, необхідно знати, до якого виду рослин належить той чи інший кущ, адже кожен вид має свої особливості та нюанси, пише «Все для поливу».

Обрізка квітучих кущів, які не утворюють нових пагонів

Найбільшою популярністю серед садівників користується бузок, калина, кизильник та барбарис. Таким кущам необхідна мінімальна обрізка. Після посадки і протягом перших кількох років після, основним завданням є формування міцного скелета із сильних гілок, що формується за типом плодового дерева. З цією метою необхідно обрізати всі слабкі, а також неправильні гілки на початку весни. А ось доросле дерево вимагає більш ретельної обрізки: видаляти необхідно слабкі, сухі, поламані і неправильні гілки кожен сезон. Крім того, кожен раз роблячи обрізку такого декоративного куща, необхідно формувати бажану крону.

Обрізка квітучих кущів, які утворюють квіти на пагонах минулого року

До таких кущів відноситься вейгела, дейція, гортензія, форзиція та інші. Після висадки таких квітучих кущів в землю, перший час необхідно буде зрізати тільки слабкі або хворі гілки. У той же час, коли рослина стане дорослою та сильною, обрізці підлягають всі гілки після цвітіння. Під час обрізки також необхідно орієнтуватися на бажану форму і розмір крони.

Обрізка кущів, які цвітуть на нових пагонах кожного року

Найбільш популярні кущі цього типу – це всі види літньої спіреї. Молода рослина, якій не більше двох-трьох років, не вимагає обрізки, так як їй, перш за все, необхідно сформувати хорошу кореневу систему. У той же час, дорослу рослину необхідно обрізати ретельно і ґрунтовно кожен сезон, а якщо цього не робити, то якість цвітіння буде не найкращою.

Обрізка декоративно-листяних кущів

Такі рослини вирощують зазвичай заради красивого, зеленого і незвичайного листя. Рослини цієї групи необхідно обрізати ранньою весною якомога сильніше – не варто шкодувати свої кущі або боятися їх пошкодити. Декоративно-листяні кущі прекрасно і швидко відростають після кожної обрізки.