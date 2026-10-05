Сушені гриби можуть зберігатися доволі довго, якщо правильно підібрати тару та місце для зберігання

Сушені гриби можуть довго зберігатися, якщо обрати відповідну тару та забезпечити належні умови. РБК-Україна розповідає, як правильно зберігати сушені гриби.

У чому зберігати сушені гриби?

Гриби можна зберігати у паперових пакетах чи картонних коробках, але з часом там можуть завестися дрібні комахи.

Гриби ще можна зберігати на нитці, якщо ви їх сушили у вигляді «гірлянди», або ж помістити у дерев’яні ящики. Але якщо ви плануєте тримати врожай у ящиках, то кожен шар потрібно перестелити папером і закрити тару герметично.

Також гарним варіантом для зберігання є бавовняні мішечки із зав’язками. Так ваші гриби зможуть «дихати», але є загроза, що всередині заведуться комахи. Однак якщо тканину просочити в солоному розчині й просушити, це відлякає шкідників. Але не всі види грибів можна зберігати в тканинних мішечках, цей спосіб підходить для білих і польських грибів, печериць та глив. Але не підходить для лисичок або підосичників, бо так вони втрачають смак та аромат.

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Окрім цього, сушені гриби можна зберігати у скляних банках із кришками. Вони захищають продукт від молі та інших комах, однак обмежують доступ повітря. Тому банки рекомендують відкривати приблизно двічі на місяць, щоб провітрити їхній вміст.

Для зберігання також підійдуть керамічні місткості та герметичні контейнери. Перед використанням їх потрібно ретельно вимити й повністю висушити.

Де найкраще зберігати сушені гриби?

Якщо ви живете у приватному будинку, то найкращим місцем для зберігання грибів буде горище. Але важливо, щоб воно провітрювалося і було сухим, а температура там навіть взимку не падала нижче 11 градусів. Перед зберіганням обов’язково потрібно обробити дерев’яні конструкції антисептиком, щоб паразити не розмножувалися.

У жодному випадку не можна зберігати сушені гриби у підвалі чи льоху. Там вони просто запліснявіють.

Якщо ви живете у квартирі, то найкраще місце для зберігання – темна комора, яка добре провітрюється й у ній немає вологості.