Смак кави залежить не лише від якості зерен

Смак домашньої кави залежить не лише від якості зерен, а й від способу заварювання. Напій із гейзерної кавоварки може вийти надто гірким, якщо неправильно підібрати температуру води. Якою вона має бути, розповідає видання Hamuesgyemant.

Яку воду заливати у гейзерну кавоварку?

За словами Джеймса Гофмана, автора книги «Всесвітній атлас кави» (The World Atlas of Coffee), вже на першому етапі варто заливати в нижній резервуар кавоварки гарячу воду.

Так кавоварка швидше досягне потрібного тиску, а мелена кава менше нагріватиметься від плити. Це допоможе уникнути неприємного гіркого присмаку.

Водночас гарячу воду слід наливати обережно, оскільки нижній резервуар може швидко нагрітися. Її рівень має залишатися нижче запобіжного клапана.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Експерт також звертає увагу на поширену помилку: каву у фільтрі не слід утрамбовувати, як це роблять в еспресо-машинах. Вода важче проходить крізь надто щільний шар, що може погіршити смак напою.