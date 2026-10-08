Щоб кавові зерна довше зберігали смак і аромат, їх потрібно захищати від світла та повітря

Щоб кавові зерна довше зберігали смак і аромат, важливо тримати їх у правильних умовах. УНІАН розповідає про основні правила зберігання кави та помилки, через які вона швидше втрачає свої властивості.

Як правильно зберігати каву?

Щоб кавові зерна довше зберігали смак і аромат, їх потрібно захищати від світла та повітря. Тому для зберігання краще не використовувати прозорі скляні банки, особливо якщо вони стоять на світлі. Постійний контакт із киснем і сонячними променями пришвидшує втрату якості кави.

Зберігати каву потрібно в оригінальному пакованні із ZIP-застібкою і клапаном. При цьому пачка має стояти в темному та сухому місці. Також не ставте поруч спеції або інші продукти, які сильно пахнуть.

Каву також варто захищати від високої температури, оскільки тепло пришвидшує втрату аромату та смаку. Тому зерна краще зберігати у прохолодному місці.

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Якщо ви любите пити мелену каву, то вимоги до її зберігання ще жорсткіші. Вона «живе» після помелу лічені години, адже площа контакту з повітрям збільшується в рази, тому кава втрачає свій аромат та смак дуже швидко. Найкраще зберігати мелену каву в герметичній упаковці не більше двох тижнів, а якщо вона відкрита, то її краще використати одразу.