Натуральний великодній декор – дуже простий і часом трохи грубий

Уже за тиждень християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших свят – Великдень. У нас заведено прикрашати дім лише до Різдва, проте останнім часом популярним стає і великодній декор, а тренд на екологічність та натуральність вимагає природних елементів і спокійних кольорів.

«Зелена садиба» розповідає, як можна прикрасити дім до Великодня. Увесь декор можна зробити як власноруч, так і придбати і спеціалізованих магазинах.

Натуральний великодній декор часто можна зустріти в інтер’єрах у скандинавському стилі та в заміських будинках. Він дуже простий, іноді навіть трішки грубий. При його створенні не потрібно бути перфекціоністом, що дуже спрощує процес, адже з цим зможуть допомогти навіть діти.

Приклади великоднього декору в природному стилі: