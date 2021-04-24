Натуральність і простота: як прикрасити дім до Великодня
Уже за тиждень християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших свят – Великдень. У нас заведено прикрашати дім лише до Різдва, проте останнім часом популярним стає і великодній декор, а тренд на екологічність та натуральність вимагає природних елементів і спокійних кольорів.
«Зелена садиба» розповідає, як можна прикрасити дім до Великодня. Увесь декор можна зробити як власноруч, так і придбати і спеціалізованих магазинах.
Натуральний великодній декор часто можна зустріти в інтер’єрах у скандинавському стилі та в заміських будинках. Він дуже простий, іноді навіть трішки грубий. При його створенні не потрібно бути перфекціоністом, що дуже спрощує процес, адже з цим зможуть допомогти навіть діти.
Приклади великоднього декору в природному стилі:
- Великодні букети. Найбільш великодній варіант – вербові котики. Можна використати тільки їх або ж додати їх та різноманітні гілочки до звичайних квітів.
- Великодні дерева. Дуже гарно виглядатиме велика гілка у вазі з великодніми прикрасами, зокрема писанками. Гілку можна пофарбувати, а можна залишити в натуральному вигляді.
- Великодні композиції. Багато елементів декору можна з’єднати в одній великій композиції. В основі може бути велика чаша або дерев’яна таця. Така композиція може бути центральним декором кімнати, а потім – прикрасою великоднього столу.
- Великодні віночки. Плетеними віночками з гілочок можна прикрасити двері, вікна, також їх можна поставити або покласти на комод.
- Кошики. Звичайні плетені кошики додають атмосферу Великодня, тому можна наперед розставити їх на видних місцях і потрошку заповнювати.
- Лляні елементи. Льон або інша груба тканина природніх кольорів ідеально доповнить такий декор. Це може бути скатертина, серветки, рушники тощо.