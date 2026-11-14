Щоб повернути страві апетитну текстуру, важливо правильно розігріти деруни

Деруни найсмачніші одразу після приготування, коли мають хрустку золотисту скоринку та ніжну середину. Проте після охолодження вони часто стають надто м’якими. Як правильно розігріти страву, щоб повернути їй апетитну текстуру, розповідає сайт Рysznosci.

Як розігріти деруни на сковороді?

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та викладіть на неї деруни в один шар. Якщо сковорідка має хороше покриття, зазвичай не потрібно додавати олію. Якщо деруни раніше смажилися на дуже невеликій кількості жиру, можна додати буквально кілька крапель.

Обсмажуйте деруни по 2–3 хвилини з кожного боку. Не накривайте сковорідку кришкою: під нею накопичуватиметься пара, через що скоринка розм’якне.

Як розігріти деруни в духовці?

Духовка підходить для більшої порції дерунів, особливо якщо ви хочете подати їх всім одночасно. Розігрійте її до 200°C. Викладіть деруни на деко, застелене пергаментом для випічки, залишаючи між ними невеликі проміжки.

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Поставте деко в духовку приблизно на 8–10 хвилин. Через половину часу переверніть деруни на інший бік, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Не накривайте їх фольгою, адже так вони втратять бажану структуру.

Як розігріти деруни в аерогрилі?

Аерогриль – це зручний спосіб розігріти деруни, коли у вас немає часу увімкнути духовку. Нещільно викладіть їх у кошик і розігрійте аерогриль до 180°C. За 4–5 хвилин вони будуть гарячими та приємно хрусткими.

Головне – не переповнювати кошик, оскільки гаряче повітря має вільно циркулювати навколо кожного деруна.