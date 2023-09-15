Насамперед батькам потрібно стати прикладом для дітей і їсти здорові продукти

Звички, які батьки формують у дітей щодо їжі, є важливими для їхнього здоров'я та майбутнього. Як спокунати дітей харчуватися правильно, розповіли в управлінні освіти Львівської міської ради.

Насамперед батькам потрібно стати прикладом для дітей і їсти здорові продукти. Адже діти відслідковують поведінку дорослих. Також потрібно запровадити регулярні прийоми їжі у сім'ї.

«Створюйте розклад прийому їжі. Регулярність допомагає дітям відчувати насолоду від їжі», – зазначається в повідомленні.

Важливо також дбати про різноманітність їжі, а саме – вводити різні страви та продукти до свого раціону. Окрім того, можна залучати дітей до приготування їжі. Це сприяє їхньому більшому інтересу до того, що вони їдять.

«Не використовуйте їжу як покарання або винагороду: навчіть дітей розуміти голод та насолоду від їжі, а не пов'язувати це з емоціями», – наголошують в управлінні освіти.

Важливо зберігати баланс у харчуванні, щоб діти отримували відповідну кількість поживних речовин. Також потрібно пам'ятати, що вода – це основа. Тож батьки повинні навчити дітей пити більше води та обмежувати солодкі напої. Важливо пам'ятати, що формування здорових харчових звичок – це процес, який вимагає часу та терпіння.